В аварії у Луцьку травмувалась велосипедистка





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Водій автомобіля «Опель Астра» допустив наїзд на велосипедистку 1965 року народження. Жінка отримала тілесні ушкодження, закриту черепно-мозкову травму, струс.



Як відомо з власних джерел, пригода трапилася учора ввечері у Луцьку на вулиці Шопена. На місці аварії працювали правоохоронці та медики.



Зображення ілюстративне

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