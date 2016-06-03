В аварії у Луцьку травмувалась велосипедистка
Сьогодні, 12:27
ДТП трапилася учора пізно ввечері на вулиці Шопена обласного центру Волині.
Повідомляє газета "Волинь".
Водій автомобіля «Опель Астра» допустив наїзд на велосипедистку 1965 року народження. Жінка отримала тілесні ушкодження, закриту черепно-мозкову травму, струс.
Як відомо з власних джерел, пригода трапилася учора ввечері у Луцьку на вулиці Шопена. На місці аварії працювали правоохоронці та медики.
Зображення ілюстративне
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Повідомляє газета "Волинь".
Водій автомобіля «Опель Астра» допустив наїзд на велосипедистку 1965 року народження. Жінка отримала тілесні ушкодження, закриту черепно-мозкову травму, струс.
Як відомо з власних джерел, пригода трапилася учора ввечері у Луцьку на вулиці Шопена. На місці аварії працювали правоохоронці та медики.
Зображення ілюстративне
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