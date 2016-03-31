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У Луцьку контрактникам виплатять одноразову допомогу

У Луцьку контрактникам виплатять одноразову допомогу
У Луцькій міській раді вирішили надати одноразову матеріальну допомогу військовослужбовцям.

Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови пише ІА "Конкурент".

Вісьмом військовим, які уклали контракт про проходження військової служби у 2020 році і на час укладання контракту зареєстровані в місті Луцьку, виплатять по 5 тисяч гривень кожному. Загальна сума матеріальної допомоги – 40 тисяч гривень.

Перелік осіб, які отримають гроші, у міськраді не оприлюднили.

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Теги: контрактники, солдат, грошова допомога
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