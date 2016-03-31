У Луцьку контрактникам виплатять одноразову допомогу





Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови пише



Вісьмом військовим, які уклали контракт про проходження військової служби у 2020 році і на час укладання контракту зареєстровані в місті Луцьку, виплатять по 5 тисяч гривень кожному. Загальна сума матеріальної допомоги – 40 тисяч гривень.



Перелік осіб, які отримають гроші, у міськраді не оприлюднили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській раді вирішили надати одноразову матеріальну допомогу військовослужбовцям.Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови пише ІА "Конкурент" Вісьмом військовим, які уклали контракт про проходження військової служби у 2020 році і на час укладання контракту зареєстровані в місті Луцьку, виплатять по 5 тисяч гривень кожному. Загальна сума матеріальної допомоги – 40 тисяч гривень.Перелік осіб, які отримають гроші, у міськраді не оприлюднили.

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