На Центральному ринку тривають роботи з демонтажу контейнерів. ФОТО
Сьогодні, 13:50
У департаменті муніципальної варти луцької міської ради повідомили, що 23 травня на Центральному ринку тривають роботи з демонтажу металевих конструкцій.
Про це мунвартівці повідомили на сторінці департаменту у facebook.
Нагадаємо, нещодавно працівники департаменту спиляли металеві ворота-вхід до Центрального ринку обласного центру. Загалом було демонтовано четверо воріт, три зі сторони вилиці Замкової, одні ворота зі сторони вулиці Глушець і частину паркану зі сторони вулиці Замкової.
Через дії мунвартівців підприємці ринку двічі за добу перекривали рух транспорту на різних частинах доріг навколо території ринку.
Окрім того, між підприємцями та мунвартівцями постійно виникають конфлітки. Під час одного з них, один з підприємців автомобілем наїхав на людей.
До слова через демонтажні роботи на Центральному ринку рух транспорту вулицею Замковою перекрили з 7 години ранку 23 травня до 19 години 30 травня.
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Про це мунвартівці повідомили на сторінці департаменту у facebook.
Нагадаємо, нещодавно працівники департаменту спиляли металеві ворота-вхід до Центрального ринку обласного центру. Загалом було демонтовано четверо воріт, три зі сторони вилиці Замкової, одні ворота зі сторони вулиці Глушець і частину паркану зі сторони вулиці Замкової.
Через дії мунвартівців підприємці ринку двічі за добу перекривали рух транспорту на різних частинах доріг навколо території ринку.
Окрім того, між підприємцями та мунвартівцями постійно виникають конфлітки. Під час одного з них, один з підприємців автомобілем наїхав на людей.
До слова через демонтажні роботи на Центральному ринку рух транспорту вулицею Замковою перекрили з 7 години ранку 23 травня до 19 години 30 травня.
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Коментарі 1
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