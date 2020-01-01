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Водій, який на Волині скоїв смертельну аварію, відбувся умовним покаранням

Водій, який на Волині скоїв смертельну аварію, відбувся умовним покаранням
Водій тягача, який вчинив смертельну ДТП у Маневицькому районі, відбувся умовним покаранням на один рік.

Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новни".

Під час суду встановили, що 26 жовтня минулого року обвинувачений, не маючи відповідної категорії на право керування, керував сідловим тягачем «VOLVO» із напівпричепом, рухаючись в напрямку смт. Маневичі поблизу села Копилля. Не обравши безпечної швидкості, як наслідок, чоловік не дотримався безпечної дистанції до «MAZDA 323F», який рухався в попутному напрямку, та виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з «OPEL OMEGA».

Унаслідок отриманих після ДТП травм пасажирка «OPEL OMEGA» померла, водій цього ж автомобіля та ще одна пасажирка отримали тілесні ушкодження, однак, на щастя, залишилися живі.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати. Відзначимо, що потерпілі також просили суворо не карати обвинуваченого, оскільки моральна шкода їм відшкодована.

Відтак, суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік, змінивши його на умовне терміном на один рік.

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Теги: аварія, суд, вирок
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