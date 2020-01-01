Петиція: у Луцьку просять створити студентську поліклініку
Сьогодні, 15:03
У Луцьку просять створити поліклініку, до якої могли б звертатись студенти волинських вишів, що приїхали з інших регіонів.
Відповідне звернення зареєструвала Ольга Ройко на платформі Єдина система місцевих петицій.
"Дедалі частіше абітурієнти з різних куточків України обирають луцькі виші для здобування освіти. Оскільки аж ніяк не всі мають луцьку реєстрацію, відповідно не можуть звернутися до місцевих поліклінік. Щоб отримати довідку чи пройти медичний огляд, їм треба їхати додому або сплачувати гроші за послуги, які могли би бути безкоштовними для них.
Пропоную вирішити питання надання медичних послуг для всіх приїжджих студентів шляхом створення студентської поліклініки у Луцьку", - йдеться в зверненні.
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Відповідне звернення зареєструвала Ольга Ройко на платформі Єдина система місцевих петицій.
"Дедалі частіше абітурієнти з різних куточків України обирають луцькі виші для здобування освіти. Оскільки аж ніяк не всі мають луцьку реєстрацію, відповідно не можуть звернутися до місцевих поліклінік. Щоб отримати довідку чи пройти медичний огляд, їм треба їхати додому або сплачувати гроші за послуги, які могли би бути безкоштовними для них.
Пропоную вирішити питання надання медичних послуг для всіх приїжджих студентів шляхом створення студентської поліклініки у Луцьку", - йдеться в зверненні.
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