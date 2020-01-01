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У Польщі розширили список осіб, які можуть в'їжджати без 14-денного карантину

У Польщі розширили список осіб, які можуть в'їжджати без 14-денного карантину
Міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Каміньскі підписав розпорядження, що розширює коло осіб, яким дозволено в'їзд до країни під час епідемії коронавірусу без відбуття 14-денного карантину.

Документ охоплює три категорії іноземців. Про це пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт відомства.

Українцям, у першу чергу, буде цікаве те, що нове розпорядження дозволило безперешкодний в'їзд до Польщі учням та студентам, які тут навчаються.

Також пропускатимуть водіїв-іноземців, які працюють далекобійниками, але їхатимуть через польський кордон не своїми вантажівками, й ця поїздка буде лише транзитною (щоб дістатися іншого місця призначення).

Третя категорія, кому дозволили в'їзд до Польщі – це громадяни ЄС та Швейцарії, які подорожуватимуть транзитом (не більше 12 годин) до місця свого проживання або проживання їхніх сімей. Представники усіх цих трьох категорій будуть звільненні від відбуття 14 днів карантину на території Польщі. Підписане міністром розпорядження набрало чинності 22 травня 2020 року.

Нагадаємо, раніше Польща звільнила від карантину сезонних працівників, які приїжджатимуть з-за кордону.

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Теги: Польща, кордон, карантин, коронавірус
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