У селищі на Волині віддають в оренду на 49 років землю під автозаправку





Про це інформують на



На торгах пропонується до продажу право оренди вільної від забудови земельної ділянки для розташування автозаправного комплексу, площею 8800 метрів квадратних в селищі Любешів по вул. Магістральна, 1б.



Земельна ділянка, яка передається в оренду, не має недоліків, що можуть перешкоджати її ефективному використанню.



Термін оренди - 49 років.



За довідками звертатися у Любешівську селищну раду, відділ землекористування, кадастру, екологічної безпеки, к. 404 адмінприміщення, вул Незалежності,53, смт Любешів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любешівська селищна рада повідомляє про оголошення земельних торгів, проведення яких заплановано на 15 червня 2020 року.Про це інформують на сайті громади.На торгах пропонується до продажу право оренди вільної від забудови земельної ділянки для розташування автозаправного комплексу, площею 8800 метрів квадратних в селищі Любешів по вул. Магістральна, 1б.Земельна ділянка, яка передається в оренду, не має недоліків, що можуть перешкоджати її ефективному використанню.Термін оренди - 49 років.За довідками звертатися у Любешівську селищну раду, відділ землекористування, кадастру, екологічної безпеки, к. 404 адмінприміщення, вул Незалежності,53, смт Любешів.

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