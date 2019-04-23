вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селищі на Волині віддають в оренду на 49 років землю під автозаправку

У селищі на Волині віддають в оренду на 49 років землю під автозаправку
Любешівська селищна рада повідомляє про оголошення земельних торгів, проведення яких заплановано на 15 червня 2020 року.

Про це інформують на сайті громади.

На торгах пропонується до продажу право оренди вільної від забудови земельної ділянки для розташування автозаправного комплексу, площею 8800 метрів квадратних в селищі Любешів по вул. Магістральна, 1б.

Земельна ділянка, яка передається в оренду, не має недоліків, що можуть перешкоджати її ефективному використанню.

Термін оренди - 49 років.

За довідками звертатися у Любешівську селищну раду, відділ землекористування, кадастру, екологічної безпеки, к. 404 адмінприміщення, вул Незалежності,53, смт Любешів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Любешівська ОТГ, аукціон, земельна ділянка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селищі на Волині віддають в оренду на 49 років землю під автозаправку
Сьогодні, 15:27
Петиція: у Луцьку просять створити студентську поліклініку
Сьогодні, 15:03
Лучани звинувачують керівника одразу кількох луцьких ОСББ у махінаціях з документами та грошима. ВІДЕО
Сьогодні, 14:37
Водій, який на Волині скоїв смертельну аварію, відбувся умовним покаранням
Сьогодні, 14:13
На Центральному ринку тривають роботи з демонтажу контейнерів. ФОТО
Сьогодні, 13:50
Схожі новини
У місті на Волині продали земельну ділянку для бізнесу за 3 мільйони У місті на Волині продали земельну ділянку для бізнесу за 3 мільйони
23 квітень, 2019, 02:28
На Волині депутат проголосував за виділення йому трьох земельних ділянок На Волині депутат проголосував за виділення йому трьох земельних ділянок
16 травень, 06:31
Волинський підприємець постане перед судом за незаконно зайняту земельну ділянку Волинський підприємець постане перед судом за незаконно зайняту земельну ділянку
12 травень, 13:40
На Волині через аукціон шукають орендаря ділянки для рибгосп потреб На Волині через аукціон шукають орендаря ділянки для рибгосп потреб
10 травень, 16:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Центральному ринку тривають роботи з демонтажу контейнерів. ФОТО
Сьогодні, 13:50
 1
У селищі на Волині віддають в оренду на 49 років землю під автозаправку
Сьогодні, 15:27
 0
Петиція: у Луцьку просять створити студентську поліклініку
Сьогодні, 15:03
 0
Лучани звинувачують керівника одразу кількох луцьких ОСББ у махінаціях з документами та грошима. ВІДЕО
Сьогодні, 14:37
 0
Водій, який на Волині скоїв смертельну аварію, відбувся умовним покаранням
Сьогодні, 14:13
 0
Медіа
відео
1/8