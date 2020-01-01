Біля Центрального ринку у Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО





Про це



ДТП трапилося на вулиці Глушець, біля Старого ринку. Зі слів очевидців, правила порушив водій іномарки.



Точна причина аварії – невідома. Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку автомобіль "ВАЗ" зіткнувся з іномаркою.Про це ІА "Конкурент" у суботу, 23 травня, повідомили очевидці події.ДТП трапилося на вулиці Глушець, біля Старого ринку. Зі слів очевидців, правила порушив водій іномарки.Точна причина аварії – невідома. Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень.

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