Біля Центрального ринку у Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
Сьогодні, 18:10
У Луцьку автомобіль "ВАЗ" зіткнувся з іномаркою.
Про це ІА "Конкурент" у суботу, 23 травня, повідомили очевидці події.
ДТП трапилося на вулиці Глушець, біля Старого ринку. Зі слів очевидців, правила порушив водій іномарки.
Точна причина аварії – невідома. Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень.
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Про це ІА "Конкурент" у суботу, 23 травня, повідомили очевидці події.
ДТП трапилося на вулиці Глушець, біля Старого ринку. Зі слів очевидців, правила порушив водій іномарки.
Точна причина аварії – невідома. Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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