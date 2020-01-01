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Біля Центрального ринку у Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО

Біля Центрального ринку у Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
У Луцьку автомобіль "ВАЗ" зіткнувся з іномаркою.

Про це ІА "Конкурент" у суботу, 23 травня, повідомили очевидці події.

ДТП трапилося на вулиці Глушець, біля Старого ринку. Зі слів очевидців, правила порушив водій іномарки.

Точна причина аварії – невідома. Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень.

Біля Центрального ринку у Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
Біля Центрального ринку у Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
Біля Центрального ринку у Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО





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Теги: аварія, Центральний ринок, поліція
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