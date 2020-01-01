Збирають гроші на відбудову будинку: погорільці з Рожища відкрили рахунок





Реквізити для перерахунку коштів опублікувала волонтерка з Рожища Ірина Ющук на своїй сторінці у фейсбуці. Як повідомили



Фінансово допомогти родинам можна за такими реквізитами:



Філія-Волинське ОУ АТ «Ощадбанк» міста Луцьк

МФО – 303398

Номер поточного рахунка: UA953033980000026005300428389

Код отримувача: 37828424

Одержувач: ОСББ «Динамовці»



Також благодійники можуть передати погорільцям одяг, продукти харчування, які можуть зберігатися без холодильника та речі першої необхідності. Їх можна привозити за адресою: місто Рожище, вулиця Промислова, 66. Там для погорільців небайдужа рожищанка виділила будинок. Особливо потрібний одяг та взуття для хлопчиків 5, 6, 7 років, 18 років (зріст 175-180 сантиметрів) та для дівчинки 11 років.



Детальніше про потреби людей можна дізнатися за номером 098 42 98 173 Надія Володимирівна Колбун.



Нагадаємо, повідомлення про займання на «101» надійшло о 14:47 18 травня.



За дорученням голови Волинської облдержадміністрації Юрія Погуляйка, кожній сім’ї нададуть допомогу з обласного бюджету в сумі





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Динамовці» відкрило рахунок в банку, аби усі охочі змогли перерахувати благодійну допомогу на відновлення їх дому.Реквізити для перерахунку коштів опублікувала волонтерка з Рожища Ірина Ющук на своїй сторінці у фейсбуці. Як повідомили Район.Рожище люди, які втратили житло, відбудовувати будинок планують на тому ж місці та за тим же проєктом.Фінансово допомогти родинам можна за такими реквізитами:Також благодійники можуть передати погорільцям одяг, продукти харчування, які можуть зберігатися без холодильника та речі першої необхідності. Їх можна привозити за адресою: місто Рожище, вулиця Промислова, 66. Там для погорільців небайдужа рожищанка виділила будинок. Особливо потрібний одяг та взуття для хлопчиків 5, 6, 7 років, 18 років (зріст 175-180 сантиметрів) та для дівчинки 11 років.Детальніше про потреби людей можна дізнатися за номером 098 42 98 173 Надія Володимирівна Колбун.Нагадаємо, повідомлення про займання на «101» надійшло о 14:47 18 травня. Масштабну пожежу у Рожищі гасили екіпажі рятувальників з Копачівки, Переспи, Ківерців та Луцька. Усього залучили 40 рятувальників та вісім одиниць техніки. Також допомагали місцеві мешканці, вони відрами наповнювали пожежну машину. Внаслідок пожежі знищено майно на 400 метрах квадратних, 11 сімей залишилось без даху над головою За дорученням голови Волинської облдержадміністрації, кожній сім’ї нададуть допомогу з обласного бюджету в сумі 10 тисяч гривень . Таку ж суму отримають сім’ї і з районного бюджету.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію