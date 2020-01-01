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Збирають гроші на відбудову будинку: погорільці з Рожища відкрили рахунок

Збирають гроші на відбудову будинку: погорільці з Рожища відкрили рахунок
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Динамовці» відкрило рахунок в банку, аби усі охочі змогли перерахувати благодійну допомогу на відновлення їх дому.

Реквізити для перерахунку коштів опублікувала волонтерка з Рожища Ірина Ющук на своїй сторінці у фейсбуці. Як повідомили Район.Рожище люди, які втратили житло, відбудовувати будинок планують на тому ж місці та за тим же проєктом.

Фінансово допомогти родинам можна за такими реквізитами:

Філія-Волинське ОУ АТ «Ощадбанк» міста Луцьк
МФО – 303398
Номер поточного рахунка: UA953033980000026005300428389
Код отримувача: 37828424
Одержувач: ОСББ «Динамовці»

Також благодійники можуть передати погорільцям одяг, продукти харчування, які можуть зберігатися без холодильника та речі першої необхідності. Їх можна привозити за адресою: місто Рожище, вулиця Промислова, 66. Там для погорільців небайдужа рожищанка виділила будинок. Особливо потрібний одяг та взуття для хлопчиків 5, 6, 7 років, 18 років (зріст 175-180 сантиметрів) та для дівчинки 11 років.

Детальніше про потреби людей можна дізнатися за номером 098 42 98 173 Надія Володимирівна Колбун.

Нагадаємо, повідомлення про займання на «101» надійшло о 14:47 18 травня. Масштабну пожежу у Рожищі гасили екіпажі рятувальників з Копачівки, Переспи, Ківерців та Луцька. Усього залучили 40 рятувальників та вісім одиниць техніки. Також допомагали місцеві мешканці, вони відрами наповнювали пожежну машину. Внаслідок пожежі знищено майно на 400 метрах квадратних, 11 сімей залишилось без даху над головою.

За дорученням голови Волинської облдержадміністрації Юрія Погуляйка, кожній сім’ї нададуть допомогу з обласного бюджету в сумі 10 тисяч гривень. Таку ж суму отримають сім’ї і з районного бюджету.


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Теги: Рожище, пожежа, допомога, рахунок, відбудова
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