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Знижка на зовнішню рекламу у Луцьку діятиме до середини червня

Знижка на зовнішню рекламу у Луцьку діятиме до середини червня
До 15 червня за користування зовнішньою рекламою, що перебуває у комунальній власності у Луцьку, платитимуть на 50% менше.

Відповідне рішення 22 травня ухвалили члени виконавчого комітету під час позачергового дистанційного засідання. Про це йдеться на сайті Луцькради.

Враховуючи продовження карантинних заходів, внесли зміни в рішення виконавчого комітету міської ради від «Про звільнення розповсюджувачів зовнішньої реклами від плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Луцької міської територіальної громади» щодо проведення нарахування з 11.05.2020 по 15.06.2020 плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів в розмірі 50% від повної вартості.

Після завершення вказаного терміну нарахування проводитимуть у повному розмірі.

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Теги: зовнішня реклама, знижка, карантин
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