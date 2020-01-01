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Ковель хоче, аби уряд компенсував кошти, які місто витратило на боротьбу з COVID-19

Ковель хоче, аби уряд компенсував кошти, які місто витратило на боротьбу з COVID-19
Міська влада підготувала звернення щодо компенсації втрат бюджету Ковеля на заходи із запобігання поширення коронавірусу.

Про це стало відомо на засіданні комісії Ковельської міської ради, яке відбулося 22 травня. Інформує Район.Ковель.

Цього дня депутати підтримали два звернення – до Президента України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань щодо перегляду Прогнозного енергетичного балансу України та зловживань у цій сфері.

Також підтримали звернення до Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Асоціації міст України стосовно компенсації втрат бюджету міста, пов’язаних зі здійсненням заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Йдеться про виділення державної дотації в сумі 16,8 мільйонів гривень.

У міськраді зазначають, якщо місто не отримає цих коштів, це спричинить розбалансування місцевого бюджету, недофінансування запланованих витрат, у тому числі скорочення видатків захищених статей.

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Теги: Ковель, гроші, боротьба, коронавірус
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