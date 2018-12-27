Показали, як виглядає закинута адмінбудівля колишньої шахти № 5 «Нововолинська». ФОТО. ВІДЕО





Після закриття були знесені майже всі будівлі на її території пше



Про минуле нагадує приміщення адмінкорпусу. Там час зупинився.



Цікаві світлини знайшли на сайті





Як виглядає шахта №5 з висоти показав дронБУГа:





“Це була вугільна шахта в Львівсько-Волинському вугільному басейні. Була здана в експлуатацію в 1959 році з проектною потужністю 450 тисяч тонн на рік. У 1991 р фактичний видобуток становила 1163 тонн на добу. У 2003 р видобуто 68 тисяч тонн вугілля.



У 2014 її вирішили затопити. Згідно до телеграми Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України від 24.02.2014 р. №1440 10/2-4/6/14 першому заступнику Міністра енергетики та вугільної промисловості України І.М. Поповичу «Про зупинку відкачування води на ВП «Шахта №5 «Нововолинська» вирішили реалізувати проект затоплення гірничих виробок на ВП «Шахті №5 «Нововолинська».



У серпні 2017 року знесли майже все шахтні споруди. Встояли тільки адміністративна будівля і ще кілька поруч. Того ж року, під час знесення однієї зі споруд загинула людина під обвалами. Загиблим виявився мешканець Кривого Рогу. Чоловік працював на фірмі “Дівітея”, що займалася демонтажем будівель.



На фото все що, залишилося від шахти номер п’ять:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишня шахта № 5 «Нововолинська», яка знаходиться біля села Грибовиця Іваничівського району, є однією з найстаріших в регіоні.Після закриття були знесені майже всі будівлі на її території пше БУГ Про минуле нагадує приміщення адмінкорпусу. Там час зупинився.Цікаві світлини знайшли на сайті livejournal , які були опубліковані в 2019 році. Журналісти БУГу за рік побували на території копальні, яку в 2014 році вирішили затопити. Картина виглядає такою ж.Як виглядає шахта №5 з висоти показав дронБУГа:“Це була вугільна шахта в Львівсько-Волинському вугільному басейні. Була здана в експлуатацію в 1959 році з проектною потужністю 450 тисяч тонн на рік. У 1991 р фактичний видобуток становила 1163 тонн на добу. У 2003 р видобуто 68 тисяч тонн вугілля.У 2014 її вирішили затопити. Згідно до телеграми Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України від 24.02.2014 р. №1440 10/2-4/6/14 першому заступнику Міністра енергетики та вугільної промисловості України І.М. Поповичу «Про зупинку відкачування води на ВП «Шахта №5 «Нововолинська» вирішили реалізувати проект затоплення гірничих виробок на ВП «Шахті №5 «Нововолинська».У серпні 2017 року знесли майже все шахтні споруди. Встояли тільки адміністративна будівля і ще кілька поруч. Того ж року, під час знесення однієї зі споруд загинула людина під обвалами. Загиблим виявився мешканець Кривого Рогу. Чоловік працював на фірмі “Дівітея”, що займалася демонтажем будівель.На фото все що, залишилося від шахти номер п’ять:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію