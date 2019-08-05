У Луцьку суд оштрафував жінку, яка посеред вулиці торгувала сурогатом





Про це інформують муніципали на своїй сторінці у



Департаментом муніципальної варти Луцької міської ради продовжується робота щодо виявлення та фіксації продажу сурогату на території міста.



У разі виявлення фактів реалізації сурогату просимо повідомляти за номером гарячої лінії «Групи швидкого реагування».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Черговий штраф у розмірі 3 400 грн., згідно постанови Луцького міськрайонного суду від 21 травня 2020 року у справі №161/6551/20, заплатить продавчиня, що реалізовувала сурогатний алкоголь по проспекту Соборності, 11, поблизу ТЦ «Гостинець», що у місті Луцьку.Про це інформують муніципали на своїй сторінці у facebook Департаментом муніципальної варти Луцької міської ради продовжується робота щодо виявлення та фіксації продажу сурогату на території міста.У разі виявлення фактів реалізації сурогату просимо повідомляти за номером гарячої лінії «Групи швидкого реагування».

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