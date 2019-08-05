У Луцьку суд оштрафував жінку, яка посеред вулиці торгувала сурогатом
Сьогодні, 00:19
Черговий штраф у розмірі 3 400 грн., згідно постанови Луцького міськрайонного суду від 21 травня 2020 року у справі №161/6551/20, заплатить продавчиня, що реалізовувала сурогатний алкоголь по проспекту Соборності, 11, поблизу ТЦ «Гостинець», що у місті Луцьку.
Про це інформують муніципали на своїй сторінці у facebook.
Департаментом муніципальної варти Луцької міської ради продовжується робота щодо виявлення та фіксації продажу сурогату на території міста.
У разі виявлення фактів реалізації сурогату просимо повідомляти за номером гарячої лінії «Групи швидкого реагування».
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Про це інформують муніципали на своїй сторінці у facebook.
Департаментом муніципальної варти Луцької міської ради продовжується робота щодо виявлення та фіксації продажу сурогату на території міста.
У разі виявлення фактів реалізації сурогату просимо повідомляти за номером гарячої лінії «Групи швидкого реагування».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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