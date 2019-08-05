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У Луцьку суд оштрафував жінку, яка посеред вулиці торгувала сурогатом

У Луцьку суд оштрафував жінку, яка посеред вулиці торгувала сурогатом
Черговий штраф у розмірі 3 400 грн., згідно постанови Луцького міськрайонного суду від 21 травня 2020 року у справі №161/6551/20, заплатить продавчиня, що реалізовувала сурогатний алкоголь по проспекту Соборності, 11, поблизу ТЦ «Гостинець», що у місті Луцьку.

Про це інформують муніципали на своїй сторінці у facebook.

Департаментом муніципальної варти Луцької міської ради продовжується робота щодо виявлення та фіксації продажу сурогату на території міста.

У разі виявлення фактів реалізації сурогату просимо повідомляти за номером гарячої лінії «Групи швидкого реагування».

У Луцьку суд оштрафував жінку, яка посеред вулиці торгувала сурогатом
У Луцьку суд оштрафував жінку, яка посеред вулиці торгувала сурогатом

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Теги: сурогат, муніципали, суд, штраф
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