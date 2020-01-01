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Карантин обвалив авторинок в Україні: продажі нових авто впали до 50%

Карантин обвалив авторинок в Україні: продажі нових авто впали до 50%
Карантин обвалив вітчизняний авторинок – продажі нових автомобілів впали до 50%.

Все через зниження доходів українців у коронавірусну пандемію – дорогі покупки більшість відклали до кращих часів пишуть Факти.

А от через проблеми з громадським транспортом машини з пробігом навпаки – користуються попитом. До того ж, ціна на них помітно впала.

Що відбувається з українським ринком авто і як швидко йому вдасться вийти з кризи – дивіться у сюжеті.


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Теги: авто, ринок, коронавірус
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