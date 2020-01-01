Карантин обвалив авторинок в Україні: продажі нових авто впали до 50%
Сьогодні, 19:36
Карантин обвалив вітчизняний авторинок – продажі нових автомобілів впали до 50%.
Все через зниження доходів українців у коронавірусну пандемію – дорогі покупки більшість відклали до кращих часів пишуть Факти.
А от через проблеми з громадським транспортом машини з пробігом навпаки – користуються попитом. До того ж, ціна на них помітно впала.
Що відбувається з українським ринком авто і як швидко йому вдасться вийти з кризи – дивіться у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Все через зниження доходів українців у коронавірусну пандемію – дорогі покупки більшість відклали до кращих часів пишуть Факти.
А от через проблеми з громадським транспортом машини з пробігом навпаки – користуються попитом. До того ж, ціна на них помітно впала.
Що відбувається з українським ринком авто і як швидко йому вдасться вийти з кризи – дивіться у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
З водойми на Волині вилучили 500 метрів браконьєрських сіток
Сьогодні, 20:12
Луцькі підприємці хочуть знати чи звільнили облспоживспілку від плати за оренду землі під Завокзальним ринком
Сьогодні, 19:53
Карантин обвалив авторинок в Україні: продажі нових авто впали до 50%
Сьогодні, 19:36
Суд оштрафував чиновника ковельської мерії
Сьогодні, 19:19
Масштабна пожежа у Рожищі: на чоловіка впала стіна. ФОТО
Сьогодні, 18:51