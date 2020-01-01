Карантин обвалив авторинок в Україні: продажі нових авто впали до 50%





Все через зниження доходів українців у коронавірусну пандемію – дорогі покупки більшість відклали до кращих часів пишуть



А от через проблеми з громадським транспортом машини з пробігом навпаки – користуються попитом. До того ж, ціна на них помітно впала.



Що відбувається з українським ринком авто і як швидко йому вдасться вийти з кризи – дивіться у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Карантин обвалив вітчизняний авторинок – продажі нових автомобілів впали до 50%.Все через зниження доходів українців у коронавірусну пандемію – дорогі покупки більшість відклали до кращих часів пишуть Факти А от через проблеми з громадським транспортом машини з пробігом навпаки – користуються попитом. До того ж, ціна на них помітно впала.Що відбувається з українським ринком авто і як швидко йому вдасться вийти з кризи – дивіться у сюжеті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію