Луцькі підприємці хочуть знати чи звільнили облспоживспілку від плати за оренду землі під Завокзальним ринком





Відповідне звернення Борис Гайда зареєстрував на платформі



«02.04.2020р. виконавчим комітетом Луцької міської ради було прийнято рішення № 212-1 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 03.10.2018 № 627-1 «Про вартість послуги з надання в оренду торгової площі на ринках» послуга з надання в оренду торгової площі на ринках КП «Луцькі ринки» не справляється.



13.04.2020р. депутат з фракції політичної партії «Українське об’єднання патріотів – Укроп» Поліщук Ігор Ігорович написав депутатське звернення де закликав всіх власників ринків-орендодавців (в нашому випадку орендодавець це Облспоживспілка на ринку «Завокзальний»), повністю звільнити від сплати за оренду торговельних місць орендарів (підприємців) під час карантину.



Ми, підприємці «Завокзального ринку» просимо Вас те ж саме – звільнити Волинську обласну спілку споживчих товариств від плати за оренду земельної ділянки, що знаходиться за адресою м. Луцьк, вул. Карпенка – Карого 1, оскільки ця земельна ділянка не використовувалась під час карантину (з 17 березня 2020 р. до 19 травня 2020р.)



Згідно закону України від 17. 03. 2020р. № 533-IX та закону України від 30.03.2020 р. № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19).



Пунктом 52-4 зазначено: Не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 30 квітня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності.



Просимо також надати таку інформацію :



Чи нараховувала Луцька міська рада (зокрема відділ фінансів, відділ земельних ресурсів) під час карантину за березень, квітень, травень 2020р. орендну плату за землю комунальної власності для Волинської обласної спілки споживчих товариств за адресою м. Луцьк вул. Карпенка-Карого, 1, «Завокзальний ринок» згідно договору оренди земельної ділянки?



Якщо нарахування було, то вказати строки такого нарахування.



Чи зверталось керівництво Волинської обласної спілки споживчих товариств до міської ради про скасування орендної плати за березень, квітень травень 2020 року?



Якщо Луцька міська рада звільнила Волинську обласну спілку споживчих товариств від оплати за оренду земельної ділянки за березень, квітень травень 2020 року також надати інформацію з зазначенням строків такого звільнення.



Ми просимо виконавчий комітет луцької міської ради звільнити Волинську обласну спілку споживчих товариств від сплати за оренду комунальної землі так само, як і КП «Луцькі ринки», бо від цього залежить нарахування орендної плати для підприємців!



Хочемо уникнути подвійних стандартів, щоб орендонаймачі комунальної землі (власники ринків) і комунальні підприємства були в рівних умовах відповідно до закону.



Від ваших рішень залежить чи будуть підприємці поділені за принципом «свій» або «чужий», чи закон буде один для всіх!



Щоб в Вас, Григорій Олександрович не було сумнівів в тому, що це звернення було написано саме підприємцями «Завокзального ринку» можемо зустрітись в міській раді або на самому ринку та обговорити дане питання в будь-який зручний для Вас час!», – йдеться в петиції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підприємці Завокзального ринку просять Луцькраду надати їм інформацію проте, чи нараховувалась плата за оренду земельної ділянки за адресою м. Луцьк вул. Карпенка-Карого, 1 за час карантину.Відповідне зверненнязареєстрував на платформі Єдиної системи місцевих петицій «02.04.2020р. виконавчим комітетом Луцької міської ради було прийнято рішення № 212-1 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 03.10.2018 № 627-1 «Про вартість послуги з надання в оренду торгової площі на ринках» послуга з надання в оренду торгової площі на ринках КП «Луцькі ринки» не справляється.13.04.2020р. депутат з фракції політичної партії «Українське об’єднання патріотів – Укроп»написав депутатське звернення де закликав всіх власників ринків-орендодавців (в нашому випадку орендодавець це Облспоживспілка на ринку «Завокзальний»), повністю звільнити від сплати за оренду торговельних місць орендарів (підприємців) під час карантину.Ми, підприємці «Завокзального ринку» просимо Вас те ж саме – звільнити Волинську обласну спілку споживчих товариств від плати за оренду земельної ділянки, що знаходиться за адресою м. Луцьк, вул. Карпенка – Карого 1, оскільки ця земельна ділянка не використовувалась під час карантину (з 17 березня 2020 р. до 19 травня 2020р.)Згідно закону України від 17. 03. 2020р. № 533-IX та закону України від 30.03.2020 р. № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19).Пунктом 52-4 зазначено: Не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 30 квітня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності.Просимо також надати таку інформацію :Чи нараховувала Луцька міська рада (зокрема відділ фінансів, відділ земельних ресурсів) під час карантину за березень, квітень, травень 2020р. орендну плату за землю комунальної власності для Волинської обласної спілки споживчих товариств за адресою м. Луцьк вул. Карпенка-Карого, 1, «Завокзальний ринок» згідно договору оренди земельної ділянки?Якщо нарахування було, то вказати строки такого нарахування.Чи зверталось керівництво Волинської обласної спілки споживчих товариств до міської ради про скасування орендної плати за березень, квітень травень 2020 року?Якщо Луцька міська рада звільнила Волинську обласну спілку споживчих товариств від оплати за оренду земельної ділянки за березень, квітень травень 2020 року також надати інформацію з зазначенням строків такого звільнення.Ми просимо виконавчий комітет луцької міської ради звільнити Волинську обласну спілку споживчих товариств від сплати за оренду комунальної землі так само, як і КП «Луцькі ринки», бо від цього залежить нарахування орендної плати для підприємців!Хочемо уникнути подвійних стандартів, щоб орендонаймачі комунальної землі (власники ринків) і комунальні підприємства були в рівних умовах відповідно до закону.Від ваших рішень залежить чи будуть підприємці поділені за принципом «свій» або «чужий», чи закон буде один для всіх!Щоб в Вас, Григорій Олександрович не було сумнівів в тому, що це звернення було написано саме підприємцями «Завокзального ринку» можемо зустрітись в міській раді або на самому ринку та обговорити дане питання в будь-який зручний для Вас час!», – йдеться в петиції.

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