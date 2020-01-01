З водойми на Волині вилучили 500 метрів браконьєрських сіток





Державні інспектори рибоохорони оперативно прибули на вказане озеро. Під час обстеження водойми знайдено безгосподарське майно. З водойми вилучено шість одниць мисинових сіток, загальною довжиною 500 метрів.



Волинські рибпатрульні вдячні громадянам за допомогу у виявленні порушень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 травня до Волинського рибоохоронного патруля надійшла інформація від небайдужих рибалок-любителів про порушення на озері Піщанське, поблизу с. Піща Шацького району, на території гідрологічного заказника «Піщанський».Державні інспектори рибоохорони оперативно прибули на вказане озеро. Під час обстеження водойми знайдено безгосподарське майно. З водойми вилучено шість одниць мисинових сіток, загальною довжиною 500 метрів.Волинські рибпатрульні вдячні громадянам за допомогу у виявленні порушень.

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