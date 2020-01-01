З водойми на Волині вилучили 500 метрів браконьєрських сіток
Сьогодні, 20:12
23 травня до Волинського рибоохоронного патруля надійшла інформація від небайдужих рибалок-любителів про порушення на озері Піщанське, поблизу с. Піща Шацького району, на території гідрологічного заказника «Піщанський».
Державні інспектори рибоохорони оперативно прибули на вказане озеро. Під час обстеження водойми знайдено безгосподарське майно. З водойми вилучено шість одниць мисинових сіток, загальною довжиною 500 метрів.
Волинські рибпатрульні вдячні громадянам за допомогу у виявленні порушень.
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Державні інспектори рибоохорони оперативно прибули на вказане озеро. Під час обстеження водойми знайдено безгосподарське майно. З водойми вилучено шість одниць мисинових сіток, загальною довжиною 500 метрів.
Волинські рибпатрульні вдячні громадянам за допомогу у виявленні порушень.
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