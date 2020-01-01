вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З водойми на Волині вилучили 500 метрів браконьєрських сіток

З водойми на Волині вилучили 500 метрів браконьєрських сіток
23 травня до Волинського рибоохоронного патруля надійшла інформація від небайдужих рибалок-любителів про порушення на озері Піщанське, поблизу с. Піща Шацького району, на території гідрологічного заказника «Піщанський».

Державні інспектори рибоохорони оперативно прибули на вказане озеро. Під час обстеження водойми знайдено безгосподарське майно. З водойми вилучено шість одниць мисинових сіток, загальною довжиною 500 метрів.

Волинські рибпатрульні вдячні громадянам за допомогу у виявленні порушень.

З водойми на Волині вилучили 500 метрів браконьєрських сіток
З водойми на Волині вилучили 500 метрів браконьєрських сіток

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сітк, браконьєри, озеро, Волнський рибоохоронний патруль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З водойми на Волині вилучили 500 метрів браконьєрських сіток
Сьогодні, 20:12
Луцькі підприємці хочуть знати чи звільнили облспоживспілку від плати за оренду землі під Завокзальним ринком
Сьогодні, 19:53
Карантин обвалив авторинок в Україні: продажі нових авто впали до 50%
Сьогодні, 19:36
Суд оштрафував чиновника ковельської мерії
Сьогодні, 19:19
Масштабна пожежа у Рожищі: на чоловіка впала стіна. ФОТО
Сьогодні, 18:51
Схожі новини
У Шацькому районі браконьєри на озері ловили рибу сітками У Шацькому районі браконьєри на озері ловили рибу сітками
23 березень, 14:02
Дивовижні краєвиди одного із найглибших озер Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО Дивовижні краєвиди одного із найглибших озер Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО
18 травень, 13:45
Озеро Світязь внесли до переліку топ-місць для туризму в Україні Озеро Світязь внесли до переліку топ-місць для туризму в Україні
18 травень, 08:29
Хлопці, які підпалили сухий очерет біля озера на Волині, знімали пожежу на мобільний. ВІДЕО Хлопці, які підпалили сухий очерет біля озера на Волині, знімали пожежу на мобільний. ВІДЕО
14 травень, 21:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Центральному ринку тривають роботи з демонтажу контейнерів. ФОТО
Сьогодні, 13:50
 1
З водойми на Волині вилучили 500 метрів браконьєрських сіток
Сьогодні, 20:12
 0
Луцькі підприємці хочуть знати чи звільнили облспоживспілку від плати за оренду землі під Завокзальним ринком
Сьогодні, 19:53
 0
Карантин обвалив авторинок в Україні: продажі нових авто впали до 50%
Сьогодні, 19:36
 0
Суд оштрафував чиновника ковельської мерії
Сьогодні, 19:19
 0
Медіа
відео
1/8