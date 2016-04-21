Найкращі весняні акційні пропозиції тільки в ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 20:48
Літо зовсім скоро, а ви готові до нього? Чогось бракує? Тоді вам до нас! Найкращі весняні акційні пропозиції тільки в ТРЦ «ПортCity»!
1 поверх:
Срібний світ -45% при купівлі 1 одиниці товару, -47% при купівлі 2 одиниць товару, -50% при купівлі 3 і більше одиниць товару.
DIAMONDS до -70% на діаманти, пропозиція діє до 31.05.
Срібний вік до -40% на все до 31.05
Золотий вік до -65% до 30.05
LTB -50% на другу річ в чеку, пропозиція діє до 25.05
Люксоптика з 12.05 до 31.05 акція на контактні лінзи від Airoptix 3+1 (купуй 3 і отримай 1 в подарунок) та знижка на сонцезахисні окуляри до -50%
RESERVED – знижки -25% на нову колекцію до 31.05
Intertop – до -30% на бренди Salamander, Caprice, Rocket Dog
House -20% на все діє до 26.05
AnabelArto -30% на колекцію Grace 31.05
Дефіле з 11.05 до 31.05 до -50% на минулорічну колекцію купальників
Societa з 12.05 до 31.05 -20% на весняну колекцію
TREND до -60% на попередню колекцію до повної ліквідації
Colins -20% на весь асортимент до 27.05
UrbanPlanet до -50% на стару колекцію, до -30% на рюкзаки з 11.05 до 31.05
TallyWeil -30% на нову колекцію з 11.05 по 31.05
Brocard продовжено акцію «Лови свій бренд» до 31.05
AJOUR Травневі знижки: -15% + % дисконту від AJOUR, акція діє з 19.05.20 року по 31.05.20 року на білизну, купальники та домашній одяг
PAPAYA -50% на все до 05.06
Mohito -40% міжсезоний розпродаж та -25% на вибрані категорії з нової колекції, пропозиції діють до 02.06
Columbia -30% від загальної суми, при купівлі 2 речей
Brabrabra розігруються подарунки (купальники, лімітовані колекції, релакс одяг, трусексі, коттонуссі). Умови – роби покупку одним чеком на суму від 1500грн. і ставай учасницею розіграшу 01.06. Також діє прекрасна пропозиція і для нових клієнтів – зареєструйся та отримай сюрприз 31.05
Giulia – акція 1+1=3, третя річ в чеку в подарунок, акція діє до 01.06
AndreTan до -60% на зимову колекцію (до повної ліквідації)
NafNaf до -50% на весняну колекцію до повного розпродажу товару
Goldi до -70% на попередню колекцію до повного розпродажу
OLKO до -40% на спортивні кофти до 31.06
PakoLorente -20% на нову колекцію з 13.05 до 31.05
TomTailor з 13.05 по 31.05 -30% на другу річ нової колекції в чеку
2 поверх
BeinVogue -15% на весь асортимент товару до 31.05
Galzado до -30% на весняну та осінню колекцію до 31.05
Dodona -25% на нову колекцію, -50% на попередню колекцію, -30% на хутро до 31.05
Sportcent -30% на все, окрім футболок, шортів та аксесуарів, пропозиція діє до 31.05
Лігаспорт -50% на другу річ у чеку, пропозиція діє до 25.05
Cropp -20% на все до 26.05
Estro -40% на демі взуття, -25% на нову колекцію до 31.05
Lamark до -30% весна-літо до 31.05.2020
Ноme до -50% на окремі групи покривал до 31.05
Едельвіка до -75% на вибрані позиції до повного розпродажу
Joma -30% на жіночі кросівки до 31.05
CCC -30% на напівчеревики, спортивні сумки, рюкзаки до 25.05
Diverse -60% на все окрім нової колекції, нова колекція -20% до
Sinsay -40% на аксесуари, светри, куртки, сорочки, теніски на довгий рукав, пропозиція діє до 25.05
Oodji -15% при купівлі 2 речей та -25% при купівлі 3 речей, пропозиція діє до 24.05
3 поверх
Reporter young до-50% на весь товар окрім нових колекцій до повного розпродажу товару
Pollardi до -50% на весільні сукні до 31.05
Вetty Bearcley до -70% на весняні колекції до повної ліквідації товару та -20% на нову колекція Літо 2020 до 1 червня.
Буква до -70% на вибрані книги, книги по 20 грн, та на не акційні книги з 11:00-16:00 діє знижка -20% до 24.05.2020
Бембі -20% на верхній весняний одяг, -30% на осінню колекцію до 31.05
KidButik.ua -20% на весь одяг по промокоду «Літо». Скажіть при покупці на касі пароль «Літо» і отримайте -20% на всю нову колекцію одягу, акція діє до 24.05.2020,
Будиночок Пепи -30% на другу річ у чеку діє до 31.05
Чудо Острів -при купівлі Лего -200 грн за кожних 800 грн в чеку до 31.05, а також знижки до -50% на вибраний товар до 16.06
GC barberschop до 1 вересня акція «Тато+син» -50грн на перукарські послуги
Hair life -20% на другу одиницю в чеку до 31.05
ЖУ-ЖУ до -90% на попередню колекцію до повного розпродажу
Be Smark знижки від -15% до 50% на вибрані позиції до 31.05
NOVA акційні пропозиції
- 1. Стрижка/манікюр+гель-лак/фарбування та корекція брів разом всього 450грн. (звичайна ціна 570грн.)
- 2. Манікюр+гель-лак/педикюр+гель-лак разом 600грн. (звичайна ціна 720 грн.)
- 3.Експрес-відновлення Olaplex+полірування волосся разом 600грн. (звичайна ціна 700грн.) – пропозиція 31.05
Галант престиж – при покупці на суму 900грн. - ключниця в подарунок, на суму в чеку 2000грн – сумка в подарунок, -15% на жіночі гаманці, -10% на ремні до 31.05
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1 поверх:
Срібний світ -45% при купівлі 1 одиниці товару, -47% при купівлі 2 одиниць товару, -50% при купівлі 3 і більше одиниць товару.
DIAMONDS до -70% на діаманти, пропозиція діє до 31.05.
Срібний вік до -40% на все до 31.05
Золотий вік до -65% до 30.05
LTB -50% на другу річ в чеку, пропозиція діє до 25.05
Люксоптика з 12.05 до 31.05 акція на контактні лінзи від Airoptix 3+1 (купуй 3 і отримай 1 в подарунок) та знижка на сонцезахисні окуляри до -50%
RESERVED – знижки -25% на нову колекцію до 31.05
Intertop – до -30% на бренди Salamander, Caprice, Rocket Dog
House -20% на все діє до 26.05
AnabelArto -30% на колекцію Grace 31.05
Дефіле з 11.05 до 31.05 до -50% на минулорічну колекцію купальників
Societa з 12.05 до 31.05 -20% на весняну колекцію
TREND до -60% на попередню колекцію до повної ліквідації
Colins -20% на весь асортимент до 27.05
UrbanPlanet до -50% на стару колекцію, до -30% на рюкзаки з 11.05 до 31.05
TallyWeil -30% на нову колекцію з 11.05 по 31.05
Brocard продовжено акцію «Лови свій бренд» до 31.05
AJOUR Травневі знижки: -15% + % дисконту від AJOUR, акція діє з 19.05.20 року по 31.05.20 року на білизну, купальники та домашній одяг
PAPAYA -50% на все до 05.06
Mohito -40% міжсезоний розпродаж та -25% на вибрані категорії з нової колекції, пропозиції діють до 02.06
Columbia -30% від загальної суми, при купівлі 2 речей
Brabrabra розігруються подарунки (купальники, лімітовані колекції, релакс одяг, трусексі, коттонуссі). Умови – роби покупку одним чеком на суму від 1500грн. і ставай учасницею розіграшу 01.06. Також діє прекрасна пропозиція і для нових клієнтів – зареєструйся та отримай сюрприз 31.05
Giulia – акція 1+1=3, третя річ в чеку в подарунок, акція діє до 01.06
AndreTan до -60% на зимову колекцію (до повної ліквідації)
NafNaf до -50% на весняну колекцію до повного розпродажу товару
Goldi до -70% на попередню колекцію до повного розпродажу
OLKO до -40% на спортивні кофти до 31.06
PakoLorente -20% на нову колекцію з 13.05 до 31.05
TomTailor з 13.05 по 31.05 -30% на другу річ нової колекції в чеку
2 поверх
BeinVogue -15% на весь асортимент товару до 31.05
Galzado до -30% на весняну та осінню колекцію до 31.05
Dodona -25% на нову колекцію, -50% на попередню колекцію, -30% на хутро до 31.05
Sportcent -30% на все, окрім футболок, шортів та аксесуарів, пропозиція діє до 31.05
Лігаспорт -50% на другу річ у чеку, пропозиція діє до 25.05
Cropp -20% на все до 26.05
Estro -40% на демі взуття, -25% на нову колекцію до 31.05
Lamark до -30% весна-літо до 31.05.2020
Ноme до -50% на окремі групи покривал до 31.05
Едельвіка до -75% на вибрані позиції до повного розпродажу
Joma -30% на жіночі кросівки до 31.05
CCC -30% на напівчеревики, спортивні сумки, рюкзаки до 25.05
Diverse -60% на все окрім нової колекції, нова колекція -20% до
Sinsay -40% на аксесуари, светри, куртки, сорочки, теніски на довгий рукав, пропозиція діє до 25.05
Oodji -15% при купівлі 2 речей та -25% при купівлі 3 речей, пропозиція діє до 24.05
3 поверх
Reporter young до-50% на весь товар окрім нових колекцій до повного розпродажу товару
Pollardi до -50% на весільні сукні до 31.05
Вetty Bearcley до -70% на весняні колекції до повної ліквідації товару та -20% на нову колекція Літо 2020 до 1 червня.
Буква до -70% на вибрані книги, книги по 20 грн, та на не акційні книги з 11:00-16:00 діє знижка -20% до 24.05.2020
Бембі -20% на верхній весняний одяг, -30% на осінню колекцію до 31.05
KidButik.ua -20% на весь одяг по промокоду «Літо». Скажіть при покупці на касі пароль «Літо» і отримайте -20% на всю нову колекцію одягу, акція діє до 24.05.2020,
Будиночок Пепи -30% на другу річ у чеку діє до 31.05
Чудо Острів -при купівлі Лего -200 грн за кожних 800 грн в чеку до 31.05, а також знижки до -50% на вибраний товар до 16.06
GC barberschop до 1 вересня акція «Тато+син» -50грн на перукарські послуги
Hair life -20% на другу одиницю в чеку до 31.05
ЖУ-ЖУ до -90% на попередню колекцію до повного розпродажу
Be Smark знижки від -15% до 50% на вибрані позиції до 31.05
NOVA акційні пропозиції
- 1. Стрижка/манікюр+гель-лак/фарбування та корекція брів разом всього 450грн. (звичайна ціна 570грн.)
- 2. Манікюр+гель-лак/педикюр+гель-лак разом 600грн. (звичайна ціна 720 грн.)
- 3.Експрес-відновлення Olaplex+полірування волосся разом 600грн. (звичайна ціна 700грн.) – пропозиція 31.05
Галант престиж – при покупці на суму 900грн. - ключниця в подарунок, на суму в чеку 2000грн – сумка в подарунок, -15% на жіночі гаманці, -10% на ремні до 31.05
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