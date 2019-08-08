Народного депутата знайшли застреленим
Сьогодні, 01:30
23-го травня у столиці України знайшли мертвим з простреленою головою народного депутата 8 та 9 скликань Валерія Давиденка.
Про це інформує УП, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.
Поряд з тілом знайшли зброю. Наразі на місце події вже прибули правоохоронці, які з’ясовують деталі інциденту.
Як повідомляє заступник міністр МВС Антон Геращенко у фейсбук, депутат знайшли у власному офісі, в туалеті.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції.
Проводиться комплекс невідкладних слідчих та оперативних дій щодо з’ясування обставин загибелі народного депутата з Чернігівщини.
Давиденко у 2019 році був обраний до парламенту 9 скликання як безпартійний самовисуванець у 208 окрузі на Чернігівщині.
У грудні 2019 року став членом депутатської групи “Довіра”. Працював у Комітеті з питань економічного розвитку.
З травня 2013 по березень 2014 року обіймав посаду заступника міністра аграрної політики та продовольства України.
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Про це інформує УП, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.
Поряд з тілом знайшли зброю. Наразі на місце події вже прибули правоохоронці, які з’ясовують деталі інциденту.
Як повідомляє заступник міністр МВС Антон Геращенко у фейсбук, депутат знайшли у власному офісі, в туалеті.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції.
Проводиться комплекс невідкладних слідчих та оперативних дій щодо з’ясування обставин загибелі народного депутата з Чернігівщини.
Давиденко у 2019 році був обраний до парламенту 9 скликання як безпартійний самовисуванець у 208 окрузі на Чернігівщині.
У грудні 2019 року став членом депутатської групи “Довіра”. Працював у Комітеті з питань економічного розвитку.
З травня 2013 по березень 2014 року обіймав посаду заступника міністра аграрної політики та продовольства України.
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