вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Народного депутата знайшли застреленим

Народного депутата знайшли застреленим
23-го травня у столиці України знайшли мертвим з простреленою головою народного депутата 8 та 9 скликань Валерія Давиденка.

Про це інформує УП, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.

Поряд з тілом знайшли зброю. Наразі на місце події вже прибули правоохоронці, які з’ясовують деталі інциденту.

Як повідомляє заступник міністр МВС Антон Геращенко у фейсбук, депутат знайшли у власному офісі, в туалеті.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції.

Проводиться комплекс невідкладних слідчих та оперативних дій щодо з’ясування обставин загибелі народного депутата з Чернігівщини.

Давиденко у 2019 році був обраний до парламенту 9 скликання як безпартійний самовисуванець у 208 окрузі на Чернігівщині.

У грудні 2019 року став членом депутатської групи “Довіра”. Працював у Комітеті з питань економічного розвитку.

З травня 2013 по березень 2014 року обіймав посаду заступника міністра аграрної політики та продовольства України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Валерій Давиденко, депутат, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Народного депутата знайшли застреленим
Сьогодні, 01:30
У Луцьку суд оштрафував жінку, яка посеред вулиці торгувала сурогатом
Сьогодні, 00:19
24 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинська художниця презентувала свої роботи на виставці. ФОТО
23 травень, 23:34
Підприємець придбав безконтактні термометри для психлікарні в Олиці. ФОТО
23 травень, 22:50
Схожі новини
У Чернівецькій області від COVID-19 помер депутат У Чернівецькій області від COVID-19 помер депутат
11 травень, 23:29
У аварії в Шацьку за участю джипа загинув депутат Нововолинської міськради У аварії в Шацьку за участю джипа загинув депутат Нововолинської міськради
08 серпень, 2019, 10:40
На Волині повісився депутат На Волині повісився депутат
17 червень, 2019, 22:50
Помер волинський екс-депутат Помер волинський екс-депутат
21 листопад, 2017, 12:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Центральному ринку тривають роботи з демонтажу контейнерів. ФОТО
23 травень, 13:50
 1
Народного депутата знайшли застреленим
Сьогодні, 01:30
 0
У Луцьку суд оштрафував жінку, яка посеред вулиці торгувала сурогатом
Сьогодні, 00:19
 0
24 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Волинська художниця презентувала свої роботи на виставці. ФОТО
23 травень, 23:34
 0
Медіа
відео
1/8