Народного депутата знайшли застреленим

Валерія Давиденка.



Про це інформує



Поряд з тілом знайшли зброю. Наразі на місце події вже прибули правоохоронці, які з’ясовують деталі інциденту.



Як повідомляє заступник міністр МВС Антон Геращенко у



На місці працює слідчо-оперативна група поліції.



Проводиться комплекс невідкладних слідчих та оперативних дій щодо з’ясування обставин загибелі народного депутата з Чернігівщини.



Давиденко у 2019 році був обраний до парламенту 9 скликання як безпартійний самовисуванець у 208 окрузі на Чернігівщині.



У грудні 2019 року став членом депутатської групи “Довіра”. Працював у Комітеті з питань економічного розвитку.



З травня 2013 по березень 2014 року обіймав посаду заступника міністра аграрної політики та продовольства України.

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