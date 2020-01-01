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Мешканці міста на Волині помітили у небі гало. ФОТО

Мешканці міста на Волині помітили у небі гало. ФОТО
Унікальне природнє явище під назвою «гало» бачили вдень 23-го травня у небі над Нововолинськом.

Читачі поділилися з БУГом фото.

Гало – оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Найчастіше спостерігається в перисто-шаруватих хмарах, рідше — за інших умов.

В Україні гало можна спостерігати 70-120 разів на рік, але воно переважно малопомітне. Яскраве й добре помітне гало з’являється 10-20 разів на рік.

Поява гало часто свідчить про зміни в погоді — похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.

Також фото ділилися у групі «Нововолинськ інфо» у фейсбуці.

Мешканці міста на Волині помітили у небі гало. ФОТО
Мешканці міста на Волині помітили у небі гало. ФОТО
Мешканці міста на Волині помітили у небі гало. ФОТО
Мешканці міста на Волині помітили у небі гало. ФОТО
Мешканці міста на Волині помітили у небі гало. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, небо, гало
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