Мешканці міста на Волині помітили у небі гало. ФОТО





Читачі поділилися з



Гало – оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Найчастіше спостерігається в перисто-шаруватих хмарах, рідше — за інших умов.



В Україні гало можна спостерігати 70-120 разів на рік, але воно переважно малопомітне. Яскраве й добре помітне гало з’являється 10-20 разів на рік.



Поява гало часто свідчить про зміни в погоді — похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.



Також фото ділилися у групі «Нововолинськ інфо» у фейсбуці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Унікальне природнє явище під назвою «гало» бачили вдень 23-го травня у небі над Нововолинськом.Читачі поділилися з БУГом фото.Гало – оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Найчастіше спостерігається в перисто-шаруватих хмарах, рідше — за інших умов.В Україні гало можна спостерігати 70-120 разів на рік, але воно переважно малопомітне. Яскраве й добре помітне гало з’являється 10-20 разів на рік.Поява гало часто свідчить про зміни в погоді — похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.Також фото ділилися у групі «Нововолинськ інфо» у фейсбуці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію