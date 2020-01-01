Мешканці міста на Волині помітили у небі гало. ФОТО
Сьогодні, 02:43
Унікальне природнє явище під назвою «гало» бачили вдень 23-го травня у небі над Нововолинськом.
Читачі поділилися з БУГом фото.
Гало – оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Найчастіше спостерігається в перисто-шаруватих хмарах, рідше — за інших умов.
В Україні гало можна спостерігати 70-120 разів на рік, але воно переважно малопомітне. Яскраве й добре помітне гало з’являється 10-20 разів на рік.
Поява гало часто свідчить про зміни в погоді — похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.
Також фото ділилися у групі «Нововолинськ інфо» у фейсбуці.
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Читачі поділилися з БУГом фото.
Гало – оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Найчастіше спостерігається в перисто-шаруватих хмарах, рідше — за інших умов.
В Україні гало можна спостерігати 70-120 разів на рік, але воно переважно малопомітне. Яскраве й добре помітне гало з’являється 10-20 разів на рік.
Поява гало часто свідчить про зміни в погоді — похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.
Також фото ділилися у групі «Нововолинськ інфо» у фейсбуці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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