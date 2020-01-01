У луцькій компанії «Едельвіка» розповіли, як «виживають» у час карантину





Про це 22 травня під час круглого столу розповів голова правління ПАТ «Едельвіка» Юрій Переходько. Пише



Захід «Як відновлювати економіку міста після карантину» організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський.



Так, модератор заходу та співзасновник Руху Тарас Шкітер поцікавився прикладом «виживання» в час карантину у відомої потужної компанії.





Юрій Переходько, своєю чергою, розповів, що під час карантину «Едельвіка» зробила щедру акцію, випустивши в магазини товари, на які урізала ціну в 4-5 разів, розмістила весь товар на ROZETKA та активно напрацьовує шлях роботи з Amazon.



«До цього ми ніколи таких знижок не робили. Були знижки в 25-30%, а зараз – 300-400%. Але ці кроки треба робити, бо в людей дійсно грошей немає. Їх не було після реконструкції комунального сектору, коли, я вважаю, в людей забрали всі кошти. Ті, що отримують заробітну плату, то 70% – це оплата комунальних послуг. Є люди, які користуються послугами приватно, то в них, може, є гроші», – зауважив Юрій Переходько.



Також додав, що бізнесу у час кризи варто використовувати платформи, які вже існують.





«Ми також будемо працювати з Amazon. Спочатку на «Розетку» ми виставляли певний асортимент, а згодом виставили все. І вона дала в 10 разів більше продажів, ніж наш інтернет-магазин. Існують ресурси – Amazon, ROZETKA набирають людей. Їх можна використовувати», – порекомендував голова правління ПАТ «Едельвіка».



На заході також були присутні засновниця Happy Kids Club і приватної школи Years Валентина Галущак, депутатка Луцькради Алла Надточій, засновник ПП «Страховий туристичний сервіс» Андрій Новосад та директор БК «Інвестор» Андрій Разумоський.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Основна реалізація товарів луцької компанії «Едельвіка» до карантину відбувався у магазинах, які розташовувалися у торгово-розважальних центрах. Коли ж ТРЦ закрили, то управлінці почали вдаватися до інших способів продажу власної продукції – акції, продаж вишитих виробів на платформах відомих інтернет-магазинів.Про це 22 травня під час круглого столу розповів голова правління ПАТ «Едельвіка». Пише ІА "Конкурент" Захід «Як відновлювати економіку міста після карантину» організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого єТак, модератор заходу та співзасновник Рухупоцікавився прикладом «виживання» в час карантину у відомої потужної компанії.Юрій Переходько, своєю чергою, розповів, що під час карантину «Едельвіка» зробила щедру акцію, випустивши в магазини товари, на які урізала ціну в 4-5 разів, розмістила весь товар на ROZETKA та активно напрацьовує шлях роботи з Amazon.«До цього ми ніколи таких знижок не робили. Були знижки в 25-30%, а зараз – 300-400%. Але ці кроки треба робити, бо в людей дійсно грошей немає. Їх не було після реконструкції комунального сектору, коли, я вважаю, в людей забрали всі кошти. Ті, що отримують заробітну плату, то 70% – це оплата комунальних послуг. Є люди, які користуються послугами приватно, то в них, може, є гроші», – зауважив Юрій Переходько.Також додав, що бізнесу у час кризи варто використовувати платформи, які вже існують.«Ми також будемо працювати з Amazon. Спочатку на «Розетку» ми виставляли певний асортимент, а згодом виставили все. І вона дала в 10 разів більше продажів, ніж наш інтернет-магазин. Існують ресурси – Amazon, ROZETKA набирають людей. Їх можна використовувати», – порекомендував голова правління ПАТ «Едельвіка».На заході також були присутні засновниця Happy Kids Club і приватної школи Years, депутатка Луцькради, засновник ПП «Страховий туристичний сервіс»та директор БК «Інвестор»

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