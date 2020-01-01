вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькій компанії «Едельвіка» розповіли, як «виживають» у час карантину

У луцькій компанії «Едельвіка» розповіли, як «виживають» у час карантину
Основна реалізація товарів луцької компанії «Едельвіка» до карантину відбувався у магазинах, які розташовувалися у торгово-розважальних центрах. Коли ж ТРЦ закрили, то управлінці почали вдаватися до інших способів продажу власної продукції – акції, продаж вишитих виробів на платформах відомих інтернет-магазинів.

Про це 22 травня під час круглого столу розповів голова правління ПАТ «Едельвіка» Юрій Переходько. Пише ІА "Конкурент".

Захід «Як відновлювати економіку міста після карантину» організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський.

Так, модератор заходу та співзасновник Руху Тарас Шкітер поцікавився прикладом «виживання» в час карантину у відомої потужної компанії.

У луцькій компанії «Едельвіка» розповіли, як «виживають» у час карантину

Юрій Переходько, своєю чергою, розповів, що під час карантину «Едельвіка» зробила щедру акцію, випустивши в магазини товари, на які урізала ціну в 4-5 разів, розмістила весь товар на ROZETKA та активно напрацьовує шлях роботи з Amazon.
У луцькій компанії «Едельвіка» розповіли, як «виживають» у час карантину

«До цього ми ніколи таких знижок не робили. Були знижки в 25-30%, а зараз – 300-400%. Але ці кроки треба робити, бо в людей дійсно грошей немає. Їх не було після реконструкції комунального сектору, коли, я вважаю, в людей забрали всі кошти. Ті, що отримують заробітну плату, то 70% – це оплата комунальних послуг. Є люди, які користуються послугами приватно, то в них, може, є гроші», – зауважив Юрій Переходько.

Також додав, що бізнесу у час кризи варто використовувати платформи, які вже існують.

У луцькій компанії «Едельвіка» розповіли, як «виживають» у час карантину

«Ми також будемо працювати з Amazon. Спочатку на «Розетку» ми виставляли певний асортимент, а згодом виставили все. І вона дала в 10 разів більше продажів, ніж наш інтернет-магазин. Існують ресурси – Amazon, ROZETKA набирають людей. Їх можна використовувати», – порекомендував голова правління ПАТ «Едельвіка».

На заході також були присутні засновниця Happy Kids Club і приватної школи Years Валентина Галущак, депутатка Луцькради Алла Надточій, засновник ПП «Страховий туристичний сервіс» Андрій Новосад та директор БК «Інвестор» Андрій Разумоський.
У луцькій компанії «Едельвіка» розповіли, як «виживають» у час карантину

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Едельвіка, карантин, бізнес, Рух Свідомі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підприємець придбав безконтактні термометри для психлікарні в Олиці. ФОТО
Сьогодні, 22:50
У Польщі розширили список осіб, які можуть в'їжджати без 14-денного карантину
Сьогодні, 22:10
У луцькій компанії «Едельвіка» розповіли, як «виживають» у час карантину
Сьогодні, 21:58
Показали, який вигляд має закинута адмінбудівля колишньої шахти № 5 «Нововолинська». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:41
У Луцьку думали, як відновлювати економіку міста після карантину
Сьогодні, 21:23
Схожі новини
У Луцьку думали, як відновлювати економіку міста після карантину У Луцьку думали, як відновлювати економіку міста після карантину
Сьогодні, 21:23
«Карантин – це рана на тілі економіки», – луцький бізнесмен. ВІДЕО «Карантин – це рана на тілі економіки», – луцький бізнесмен. ВІДЕО
15 травень, 20:05
В уряді розповіли, як під час карантину допомагатимуть бізнесу в Україні В уряді розповіли, як під час карантину допомагатимуть бізнесу в Україні
12 травень, 19:17
Волинські підприємці розповіли, як «виживає» бізнес під час карантину Волинські підприємці розповіли, як «виживає» бізнес під час карантину
16 квітень, 12:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Центральному ринку тривають роботи з демонтажу контейнерів. ФОТО
Сьогодні, 13:50
 1
Підприємець придбав безконтактні термометри для психлікарні в Олиці. ФОТО
Сьогодні, 22:50
 0
У Польщі розширили список осіб, які можуть в'їжджати без 14-денного карантину
Сьогодні, 22:10
 0
У луцькій компанії «Едельвіка» розповіли, як «виживають» у час карантину
Сьогодні, 21:58
 0
Показали, який вигляд має закинута адмінбудівля колишньої шахти № 5 «Нововолинська». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:41
 0
Медіа
відео
1/8