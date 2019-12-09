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На Харківщині діти заради розваги пошкодили 13 могил. ФОТО

На Харківщині діти заради розваги пошкодили 13 могил. ФОТО
У селищі Слобожанське на Харківщині діти у віці від 6 до 11 років заради розваги пошкодили 13 могил на місцевому кладовищі.

Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

«Повідомлення про те, що підлітки повалили пам'ятники на цвинтарі у селищі Слобожанське Зміївського району надійшло до поліції 22 травня близько 19:00 від місцевої мешканки.

65-річна громадянка прийшла на могилу сина та через деякий час почула шум. Після цього вона побачила, як діти розхитували хрест на одній з могил. Малолітні помітили жінку та втекли.

Заявниця пішла за дітьми та біля під'їзду одного з будинків селища поговорила з ними про їхній вчинок. Після чого вона зателефонувала на спецлінію «102». Поліцейські встановили, що учасниками події являються двоє братів 6 та 11 років та 10-річна дівчинка.

Також встановлюється причетність до скоєння злочину 9-річної дівчинки, яка запропонувала своїм товаришам розважитись таким чином», - йдеться у повідомленні.

На Харківщині діти заради розваги пошкодили 13 могил. ФОТО
На Харківщині діти заради розваги пошкодили 13 могил. ФОТО
На Харківщині діти заради розваги пошкодили 13 могил. ФОТО
На Харківщині діти заради розваги пошкодили 13 могил. ФОТО

В поліції зазначили, що усіх чотирьох дітей опитали. Зараз поліцейські приймають заяви від потерпілих.

Слідчими Зміївського відділу поліції відомості за фактом події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.
На Харківщині діти заради розваги пошкодили 13 могил. ФОТО
На Харківщині діти заради розваги пошкодили 13 могил. ФОТО
На Харківщині діти заради розваги пошкодили 13 могил. ФОТО
На Харківщині діти заради розваги пошкодили 13 могил. ФОТО
На Харківщині діти заради розваги пошкодили 13 могил. ФОТО
На Харківщині діти заради розваги пошкодили 13 могил. ФОТО
На Харківщині діти заради розваги пошкодили 13 могил. ФОТО
На Харківщині діти заради розваги пошкодили 13 могил. ФОТО


На даний час слідчі дії тривають, з'ясовуються усі обставини.

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Теги: діти, кладовище, могила, пам'ятник, поліція
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