Двом волинським громадам передадуть у користування пам’ятки архітектури

На Волині дві релігійні громади отримають у постійне безкоштовне користування культові споруди, які є памятками архітектури місцевого значення.Про це йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДАДо Волинської ОДА звернулися настоятелі релігійних громад Свято-Троїцького собору Православної церкви України міста Берестечко Горохівського району та Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Боровичі Маневицького району, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства України користування культовим майном.Відтак, голова ОДА розпорядився передати у постійне безоплатне користування для релігійних потреб такі культові споруди:1) релігійній громаді Свято-Троїцького собору Православної церкви України міста Берестечко Горохівського району Волинської області – пам’ятку архітектури місцевого значення (охоронний № 39-Вл), що розташована у м.Берестечко Горохівського району Волинської області;2) релігійній громаді Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Боровичі Маневицького району Волинської області – пам’ятку архітектури місцевого значення (охоронний № 218-Вл), що розташована у с.Боровичі Маневицького району Волинської області.