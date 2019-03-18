вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Двом волинським громадам передадуть у користування пам’ятки архітектури

Двом волинським громадам передадуть у користування пам’ятки архітектури
На Волині дві релігійні громади отримають у постійне безкоштовне користування культові споруди, які є памятками архітектури місцевого значення.

Про це йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка.

До Волинської ОДА звернулися настоятелі релігійних громад Свято-Троїцького собору Православної церкви України міста Берестечко Горохівського району та Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Боровичі Маневицького району, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства України користування культовим майном.

Відтак, голова ОДА розпорядився передати у постійне безоплатне користування для релігійних потреб такі культові споруди:

1) релігійній громаді Свято-Троїцького собору Православної церкви України міста Берестечко Горохівського району Волинської області – пам’ятку архітектури місцевого значення (охоронний № 39-Вл), що розташована у м.Берестечко Горохівського району Волинської області;

2) релігійній громаді Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Боровичі Маневицького району Волинської області – пам’ятку архітектури місцевого значення (охоронний № 218-Вл), що розташована у с.Боровичі Маневицького району Волинської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПЦУ, Берестечко, Боровичі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двом волинським громадам передадуть у користування пам’ятки архітектури
Сьогодні, 11:06
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 24 травня
Сьогодні, 10:35
В Україні зареєстрували 20 986 випадків коронавірусу, з них на Волині – 771
Сьогодні, 10:12
24 травня - яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:28
Лучанин розповів, як разом з кібер-командою здобув Україні перемогу в світовому чемпіонаті з шахів
Сьогодні, 08:19
Схожі новини
Ще одна волинська громада офіційно перейшла до ПЦУ Ще одна волинська громада офіційно перейшла до ПЦУ
18 березень, 2019, 14:20
На Волині громада переходить до ПЦУ без священика На Волині громада переходить до ПЦУ без священика
08 березень, 2019, 19:29
У волинському храмі, що перейшов до ПЦУ, нового священика представив Михаїл У волинському храмі, що перейшов до ПЦУ, нового священика представив Михаїл
11 лютий, 2019, 00:43
Прихожани собору на Волині виходять із Московського патріархату Прихожани собору на Волині виходять із Московського патріархату
14 січень, 2019, 22:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Центральному ринку тривають роботи з демонтажу контейнерів. ФОТО
23 травень, 13:50
 1
Двом волинським громадам передадуть у користування пам’ятки архітектури
Сьогодні, 11:06
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 24 травня
Сьогодні, 10:35
 0
В Україні зареєстрували 20 986 випадків коронавірусу, з них на Волині – 771
Сьогодні, 10:12
 0
24 травня - яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:28
 0
Медіа
відео
1/8