На Київщині підліток застрелив атовця

На Київщині у містечку Вишгород під час сутички між компанією неповнолітніх та двома чоловіками, 16-річний парубок застрелив чоловіка.Трагедія сталася у ніч з 21 на 22 травня на центральній вулиці Вишгорода, - повідомляє пресслужба ГУНП у Київській області.16-річного хлопця, який смертельно поранив жителя Вишгорода та його товаришів затримали. Серед них - троє неповнолітніх.Під час бійки один з компанії, де були неповнолітні, помітив у свого супротивника у сумці зброю. Вихопив її і здійснив прицільний постріл у нього. У цей час один з компанії стрілка щосили ударив іншого чоловіка, який втратив свідомість. Після чого нападники зникли у невідомому напрямку.Прийшовши до тями, травмований чоловік викликав поліцію.Від отриманого вогнепального поранення 45-річний житель Вишгорода помер на місці події. Його тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.На місці події працювали слідчо-оперативна група, фахівці-експерти, медики. Там поліцейські вилучили зброю МКМ-072СБ та набої. Вилучені речові докази направлені на проведення відповідних експертиз.Під час проведення низки необхідних розшукових заходів за участю працівників управління карного розшуку поліції Київщини та співробітників Вишгородського відділу поліції встановили та затримали усіх учасників інциденту.Ними виявилися четверо неповнолітніх, віком 15-17 років, та один 19-річний хлопець.Серед затриманих – 16-річний неповнолітній, який ґрунтовнопідозрюється у навмисному вбивстві 45-річного жителя Вишгорода.Видання Рубрика повідомляє, що загиблий - 45-річний, який воював на Донбасі у складі батальйону “Айдар”. Повернувшись після служби в Вишгород, він працював охоронцем.Зловмисник тимчасово проживає на Сумщині.За даним фактом поліцейські відкрили два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 115 та за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.Наразі слідчі поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури затриманому неповнолітньому оголосили про підозру за скоєння навмисного вбивства.Також вирішується питання щодо оголошення підозри за скоєне хуліганство іншим фігурантам злочину. Триває слідство, поліція встановлює свідків події.