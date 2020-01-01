В Україні зареєстрували 20 986 випадків коронавірусу, з них на Волині – 771
Сьогодні, 10:12
Станом на 24 травня в Україні зафіксували 20986 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це йдеться на сторінці Міністерства охорони здоров'я.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 24 травня в Україні 20986 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 617 летальних, 7108 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 406 нових випадків.
Наразі коронавірусну хворобу виявили:
Вінницька область — 889 випадків;
Волинська область — 771 випадок;
Дніпропетровська область — 869 випадків;
Донецька область — 143 випадки;
Житомирська область — 626 випадків;
Закарпатська область — 1061 випадок;
Запорізька область — 410 випадків;
Івано-Франківська область — 1277 випадків;
Кіровоградська область — 473 випадки;
м. Київ — 2623 випадки;
Київська область — 1419 випадків;
Львівська область — 1333 випадки;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 280 випадків;
Одеська область — 827 випадків;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1417 випадків;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1115 випадків;
Харківська область — 910 випадків;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 346 випадків;
Чернівецька область — 3028 випадків;
Черкаська область — 388 випадків;
Чернігівська область — 129 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 травня 2020 року до Центру надійшло 848 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 52534 повідомлення про підозру на COVID-19.
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Про це йдеться на сторінці Міністерства охорони здоров'я.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 24 травня в Україні 20986 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 617 летальних, 7108 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 406 нових випадків.
Наразі коронавірусну хворобу виявили:
Вінницька область — 889 випадків;
Волинська область — 771 випадок;
Дніпропетровська область — 869 випадків;
Донецька область — 143 випадки;
Житомирська область — 626 випадків;
Закарпатська область — 1061 випадок;
Запорізька область — 410 випадків;
Івано-Франківська область — 1277 випадків;
Кіровоградська область — 473 випадки;
м. Київ — 2623 випадки;
Київська область — 1419 випадків;
Львівська область — 1333 випадки;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 280 випадків;
Одеська область — 827 випадків;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1417 випадків;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1115 випадків;
Харківська область — 910 випадків;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 346 випадків;
Чернівецька область — 3028 випадків;
Черкаська область — 388 випадків;
Чернігівська область — 129 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 травня 2020 року до Центру надійшло 848 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 52534 повідомлення про підозру на COVID-19.
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