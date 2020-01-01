В Україні зареєстрували 20 986 випадків коронавірусу, з них на Волині – 771

Станом на 24 травня в Україні зафіксували 20986 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це йдеться на сторінці Міністерства охорони здоров'я.За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 24 травня в Україні 20986 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 617 летальних, 7108 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 406 нових випадків.Наразі коронавірусну хворобу виявили:Вінницька область — 889 випадків;Дніпропетровська область — 869 випадків;Донецька область — 143 випадки;Житомирська область — 626 випадків;Закарпатська область — 1061 випадок;Запорізька область — 410 випадків;Івано-Франківська область — 1277 випадків;Кіровоградська область — 473 випадки;м. Київ — 2623 випадки;Київська область — 1419 випадків;Львівська область — 1333 випадки;Луганська область — 43 випадки;Миколаївська область — 280 випадків;Одеська область — 827 випадків;Полтавська область — 266 випадків;Рівненська область — 1417 випадків;Сумська область — 166 випадків;Тернопільська область — 1115 випадків;Харківська область — 910 випадків;Херсонська область — 177 випадків;Хмельницька область — 346 випадків;Чернівецька область — 3028 випадків;Черкаська область — 388 випадків;Чернігівська область — 129 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 травня 2020 року до Центру надійшло 848 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 52534 повідомлення про підозру на COVID-19.