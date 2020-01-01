Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 24 травня
Сьогодні, 10:35
У Волинській області за останню добу зареєстрували 12 нових випадків захворювання на COVID-19.
Найбільше нових хворих у Луцьку та Ковелі. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинської ОДА.
Так, у містах Луцьк та Ковель зафіксували по 3 нові випадки захворювання. У Ківерцівський район, Луцькому, Турійському, Іваничівському, Володимир-Волинському районах та у Нововолинську - по одному хворомоу.
Загалом станом на 09:30 год. 24 травня в області зареєстрували 771 випадок COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 182 особи. 22 випадки хвороби завершився летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 155 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Луцький район – 54 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• м.Ковель – 143 випадки, в тому числі 4 летальних;
• Ковельський район – 7 випадків;
• Ківерцівський район – 121 випадок, в т.ч. 2 летальних;
• м. Нововолинськ – 69 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Іваничівський район – 14 випадків;
• Старовижівський район – 47 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Маневицький район – 43 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Горохівський район – 35 випадків;
• Володимир-Волинський район – 23 випадки, в т.ч. 1 летальний;
• Камінь-Каширський район – 16 випадків;
• Локачинський район – 11 випадків;
• Любомльський район – 8 випадків;
• Шацький район – 8 випадків;
• Рожищенський район – 7 випадків;
• Любешівський район – 4 випадки;
• Турійський район – 5 випадки;
• Ратнівський район – 1 випадок.
За попередню добу надійшло 59 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 5241 особу, в тому числі за останню добу – 188 осіб.
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Найбільше нових хворих у Луцьку та Ковелі. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинської ОДА.
Так, у містах Луцьк та Ковель зафіксували по 3 нові випадки захворювання. У Ківерцівський район, Луцькому, Турійському, Іваничівському, Володимир-Волинському районах та у Нововолинську - по одному хворомоу.
Загалом станом на 09:30 год. 24 травня в області зареєстрували 771 випадок COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 182 особи. 22 випадки хвороби завершився летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 155 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Луцький район – 54 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• м.Ковель – 143 випадки, в тому числі 4 летальних;
• Ковельський район – 7 випадків;
• Ківерцівський район – 121 випадок, в т.ч. 2 летальних;
• м. Нововолинськ – 69 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Іваничівський район – 14 випадків;
• Старовижівський район – 47 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Маневицький район – 43 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Горохівський район – 35 випадків;
• Володимир-Волинський район – 23 випадки, в т.ч. 1 летальний;
• Камінь-Каширський район – 16 випадків;
• Локачинський район – 11 випадків;
• Любомльський район – 8 випадків;
• Шацький район – 8 випадків;
• Рожищенський район – 7 випадків;
• Любешівський район – 4 випадки;
• Турійський район – 5 випадки;
• Ратнівський район – 1 випадок.
За попередню добу надійшло 59 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 5241 особу, в тому числі за останню добу – 188 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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