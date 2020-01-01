Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 24 травня

У Волинській області за останню добу зареєстрували 12 нових випадків захворювання на COVID-19.Найбільше нових хворих у Луцьку та Ковелі. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинської ОДА.Так, у містах Луцьк та Ковель зафіксували по 3 нові випадки захворювання. У Ківерцівський район, Луцькому, Турійському, Іваничівському, Володимир-Волинському районах та у Нововолинську - по одному хворомоу.Загалом станом на 09:30 год. 24 травня в області зареєстрували 771 випадок COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 182 особи. 22 випадки хвороби завершився летально.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 155 випадків, в т.ч. 5 летальних;• Луцький район – 54 випадки, в т.ч. 2 летальних;• м.Ковель – 143 випадки, в тому числі 4 летальних;• Ковельський район – 7 випадків;• Ківерцівський район – 121 випадок, в т.ч. 2 летальних;• м. Нововолинськ – 69 випадків, в т.ч. 5 летальних;• Іваничівський район – 14 випадків;• Старовижівський район – 47 випадків, в т.ч. 1 летальний;• Маневицький район – 43 випадки, в тому числі 2 летальних;• Горохівський район – 35 випадків;• Володимир-Волинський район – 23 випадки, в т.ч. 1 летальний;• Камінь-Каширський район – 16 випадків;• Локачинський район – 11 випадків;• Любомльський район – 8 випадків;• Шацький район – 8 випадків;• Рожищенський район – 7 випадків;• Любешівський район – 4 випадки;• Турійський район – 5 випадки;• Ратнівський район – 1 випадок.За попередню добу надійшло 59 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 5241 особу, в тому числі за останню добу – 188 осіб.