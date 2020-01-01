Лучанка «спіймала» нещодавно виявлену вченими комету. ФОТО

Комету SWAN (C/2020 F8), яку нещодавно виявили вчені, можуть спостерігати і жителі Волинської області.Щоправда, для того, щоб побачити комету, потрібен телескоп, або бінокль, - про це пише ІА Волинські новини.Увечері, зловити комету на небосхилі без телескопу, дуже важко. А от глибокого ранку, перед світанком – цілком можливо, хоча й також непросто.Волинська журналісткаспробувала «вполювати» небесне тіло у далекофокусний об’єктив фотоапарата. Щоправда, не обійшлось без допомоги бінокля, адже на ранковому небі, за годину до світанку, комета виглядає як ледь помітна зеленкувата плямка, локацію якої вирахувати без допомоги активної онлайн-карти зоряного неба та допоміжних оптичних пристроїв, в принципі неможливо.«Так, для того, аби зловити хвостату «зірку», довелося прокидатися о 3:30-4:00 майже чотири дні поспіль. І щоразу невдача – що у вечірні години, що у ранкові. То хмарність підвищена, то світлових шумів багато. До слова, місто – не найкраще місце для спостереження за таким примхливим космічним тілом, як комета. Потрібно шукати місця далеко за містом із доволі відкритою лінією горизонту і, по-можливості, із мінімумом світлового забруднення. Тоді із допомогою бінокля у гіршому випадку і телескопа у кращому шукати небесний об’єкт у відповідності з його координатами на карті зоряного неба. Найкраще спостерігати за кометою SWAN із Південної півкулі, однак і для мешканців Північної випаде декілька «щасливих» днів, аби спробувати її побачити. Можна, звісно, дочекатися, поки небесне тіло максимально наблизиться до Сонця, але ось тут може виникнути і «підстава». Бо часто комети від радості зустрічі із денним світилом мають звичку розпадатися», – розповідає журналістка.Астрономи впевнені, що в найближчому майбутньому комета SWAN (у перекладі – «лебідь») стане більш яскравою, якщо, звичайно, не розпадеться, що не так давно відбулося з кометою ATLAS.Якщо комета продовжить збільшувати яскравість з поточною швидкістю, то до кінця травня вона перетвориться в об’єкт, який можна буде добре роздивитися на небі неозброєним оком.Очікувалося, що небесне тіло набуде максимальної яскравості (2.5-3 зоряної величини) 27 травня, коли досягне перигелію (максимального наближення до Сонця) на відстані 64.4 мільйонів кілометрів.Утім, на превеликий жаль для астролюбителів, комета може потьмяніти і розпастися в будь-який момент.Так, з 18 травня вона перебувала у сузір’ї Персей. 19, 20 і 21 травня – неподалік від «зірки диявола» Алголь у вищезгаданому сузір’ї.Комета SWAN продемонструвала стрімке зростання яскравості з моменту свого відкриття 11 квітня 2020. Проте, останні спостереження показують, що вона перестала збільшувати яскравість. Це може свідчити про швидкий розпад об’єкту.Комета досягне максимальної яскравості (близько +3 зоряної величини) 27 травня 2020 року.До цього часу вона може стати яскравішою а бо й ні, а може й значно потьмяніти. З огляду на непередбачуваність комет, не можна виключати і можливий розпад небесного об’єкта в будь-який момент. Таким чином, передбачити, чи порадує небесне тіло спостерігачів неможливо. Тому варто спробувати знайти комету на небі вже зараз.Ще однією причиною, через яку астрономи не впевнені у можливості видовищного небесного «шоу» від комети є її склад. Як правило, комети, що складаються переважно з космічного пилу, більш яскраві і їх легше виявити на небі неозброєним оком. Справа в тому, що такий пил добре відбиває сонячне світло. Тим часом комета SWAN здебільшого складається з газу, а комети такого типу більш тьмяні, тому їх важко помітити на нічному небі.Якщо у травні комету можна знайти неподалік від сузір’їв Трикутник і Персей, то на початку червня вона перейде в сузір’я Візничого. До слова, 21 і 22 травня пройшла недалеко від комети ATLAS (C / 2019 Y4), що розпалася.Нагадаємо, раніше ІА Волинські Новини повідомляло про те, що у міру наближення до Сонця, нещодавно виявлену комету SWAN C/2020 F8 можна побачити неозброєним оком. Вчені повідомили, що до кінця травня комета стане доступною для спостережень через біноклі та телескопи в південних районах Північної півкулі. Щоб не упустити можливість побачити цю комету, можна спробувати знайти її на небі вже зараз.Так виглядає комета SWAN на фото астронома-любителя Франка Родригеса, який спостерігав за небесним тілом через телескоп з Канарських островів.А такою вдалось побачити її Вікторії Семенюк.