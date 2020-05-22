Лучанин зняв «карантинний» короткометражний фільм. ВІДЕО

Відомий луцький фотограф Андрій петріщев зняв короткометражний фільм про карантин.Відео лучанин опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.Хлопець зазначив, що це його перша робота у ролі режисера."Мій перший короткий фільм, якщо бути точним. Не зовсім впевнений у цьому, проте мені доводиться розміщувати це повідомлення, щоб мотивувати себе робити більше та краще. Сподіваюся, вам сподобається", - йдеться у дописі.У фільмі знявся батько режисера Олександр Петрищев та Олександр Вознюк.