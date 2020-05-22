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Лучанин зняв «карантинний» короткометражний фільм. ВІДЕО

Лучанин зняв «карантинний» короткометражний фільм. ВІДЕО
Відомий луцький фотограф Андрій петріщев зняв короткометражний фільм про карантин.

Відео лучанин опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

Хлопець зазначив, що це його перша робота у ролі режисера.

"Мій перший короткий фільм, якщо бути точним. Не зовсім впевнений у цьому, проте мені доводиться розміщувати це повідомлення, щоб мотивувати себе робити більше та краще. Сподіваюся, вам сподобається", - йдеться у дописі.

У фільмі знявся батько режисера Олександр Петрищев та Олександр Вознюк.


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Теги: Луцьк
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