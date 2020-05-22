Лучанин зняв «карантинний» короткометражний фільм. ВІДЕО
Сьогодні, 13:18
Відомий луцький фотограф Андрій петріщев зняв короткометражний фільм про карантин.
Відео лучанин опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.
Хлопець зазначив, що це його перша робота у ролі режисера.
"Мій перший короткий фільм, якщо бути точним. Не зовсім впевнений у цьому, проте мені доводиться розміщувати це повідомлення, щоб мотивувати себе робити більше та краще. Сподіваюся, вам сподобається", - йдеться у дописі.
У фільмі знявся батько режисера Олександр Петрищев та Олександр Вознюк.
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Відео лучанин опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.
Хлопець зазначив, що це його перша робота у ролі режисера.
"Мій перший короткий фільм, якщо бути точним. Не зовсім впевнений у цьому, проте мені доводиться розміщувати це повідомлення, щоб мотивувати себе робити більше та краще. Сподіваюся, вам сподобається", - йдеться у дописі.
У фільмі знявся батько режисера Олександр Петрищев та Олександр Вознюк.
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My first short film, to be exact. Not quite sure about it, however I have to post it in order to motivate myself doing more and better. Hope you’ll enjoy. Directed by Andrew Petrischev DOP: Andrew Petrischev Cast: Alexandr Petrischev, Alexandr Voznyuk Music: Alt-J, Andrew Petrischev
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Коментарі 1
Чому прізвище з малої,га "писаки" ?
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