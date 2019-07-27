У Луцьку відкриють нову приватну школу. ФОТО





Про це 22 травня під час круглого столу розповіла її засновниця Валентина Галущак, яка минулого року також відкрила приватний садок Happy Kids Club. Захід «Як відновлювати економіку міста після карантину» організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише



Засновниця приватних дитячих закладів переконана, що вони, на відміну від комунальних, зможуть швидше та якісніше дотримуватися вимог МОЗ, оскільки не чекатимуть фінансування «зверху», а отримуватимуть допомогу безпосередньо від батьків своїх вихованців.







«Варто зазначити, що ми отримуємо підтримку від батьків наших вихованців, але я знаю, що так відбувається не скрізь. Є багато закладів, які думають, чи вони взагалі зможуть запрацювати. Особливо, якщо говорити про дату 1 вересня», – зауважила Валентина Галущак.



Також додала, що її приватна школа Years все ж готується до відкриття саме у День знань. І на випадок різних непередбачених ситуацій чи карантинів, там працюють над тим, аби мати власну якісну онлайн платформу для дітей.







«Ми дійшли висновку, що нам потрібна дуже якісна платформа, на якій ми будемо оперативно переорієнтовуватися на онлайн навчання у таких випадках. Тому що вже звичні сезонні карантини через спалахи грипу нікуди не зникнуть, а наявність такої платформи дозволить працювати далі, перейшовши в онлайн», – зауважила засновниця дитячих навчальних закладів.



З її слів, набір у приватну школу Years нині триває. Цьогоріч планують набрати учнів у 1-2 та підготовчі класи.





«Вже заповнений підготовчий клас, тому будемо набирати ще один», – додала Валентина Галущак.



Зауважимо, загалом навчальний заклад розрахований на 150 дітей, які будуть навчатись за двома рівнями: початкова школа та середня базова освіта.







На заході також були присутні депутатка Луцькради Алла Надточій, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер, голова правління ПАТ «Едельвіка» Юрій Переходько, засновник ПП «Страховий туристичний сервіс» Андрій Новосад та директор БК «Інвестор» Андрій Разумоський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центір Волині попри кризу, яка пов’язана із коронавірусною інфекцією, 1 вересня таки відкриється приватна школа Years.Про це 22 травня під час круглого столу розповіла її засновниця, яка минулого року також відкрила приватний садок Happy Kids Club. Захід «Як відновлювати економіку міста після карантину» організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є- пише ІА Конкурент. Засновниця приватних дитячих закладів переконана, що вони, на відміну від комунальних, зможуть швидше та якісніше дотримуватися вимог МОЗ, оскільки не чекатимуть фінансування «зверху», а отримуватимуть допомогу безпосередньо від батьків своїх вихованців.«Варто зазначити, що ми отримуємо підтримку від батьків наших вихованців, але я знаю, що так відбувається не скрізь. Є багато закладів, які думають, чи вони взагалі зможуть запрацювати. Особливо, якщо говорити про дату 1 вересня», – зауважила Валентина Галущак.Також додала, що її приватна школа Years все ж готується до відкриття саме у День знань. І на випадок різних непередбачених ситуацій чи карантинів, там працюють над тим, аби мати власну якісну онлайн платформу для дітей.«Ми дійшли висновку, що нам потрібна дуже якісна платформа, на якій ми будемо оперативно переорієнтовуватися на онлайн навчання у таких випадках. Тому що вже звичні сезонні карантини через спалахи грипу нікуди не зникнуть, а наявність такої платформи дозволить працювати далі, перейшовши в онлайн», – зауважила засновниця дитячих навчальних закладів.З її слів, набір у приватну школу Years нині триває. Цьогоріч планують набрати учнів у 1-2 та підготовчі класи.«Вже заповнений підготовчий клас, тому будемо набирати ще один», – додала Валентина Галущак.Зауважимо, загалом навчальний заклад розрахований на 150 дітей, які будуть навчатись за двома рівнями: початкова школа та середня базова освіта.На заході також були присутні депутатка Луцькради, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», голова правління ПАТ «Едельвіка», засновник ПП «Страховий туристичний сервіс»та директор БК «Інвестор»

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