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В Україні хочуть дозволити експорт масок за кордон

В Україні хочуть дозволити експорт масок за кордон
Президент України Володимир Зеленський підтримав ініціативу дозволити експорт масок та інших захисних засобів вітчизняного виробництва.

Проте для експорту потрібно дотриматись двох умов: неможливість продажу в Україні та відповідність вимогам інших країн, - пише UANews.

«Поставили питання надання можливості українським виробникам масок та інших засобів захисту експортувати свою продукцію за умови, що її неможливо продати в Україні, але вона відповідає вимогам інших держав. Президент підтримав це. Вже на наступному тижні Кабінет Міністрів напрацює необхідні рішення», – повідомив Офіс президента за підсумками вчорашньої наради.

Відзначимо, що експорт масок і інших протиепідемічних захисних засобів з України заборонено з 12 березня.

Після цього прикордонники неодноразово припиняли нелегальний вивіз засобів захисту з України.

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Теги: експорт, Україна
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