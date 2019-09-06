В Україні хочуть дозволити експорт масок за кордон

Володимир Зеленський підтримав ініціативу дозволити експорт масок та інших захисних засобів вітчизняного виробництва.



Проте для експорту потрібно дотриматись двох умов: неможливість продажу в Україні та відповідність вимогам інших країн, - пише



«Поставили питання надання можливості українським виробникам масок та інших засобів захисту експортувати свою продукцію за умови, що її неможливо продати в Україні, але вона відповідає вимогам інших держав. Президент підтримав це. Вже на наступному тижні Кабінет Міністрів напрацює необхідні рішення», – повідомив Офіс президента за підсумками вчорашньої наради.



Відзначимо, що експорт масок і інших протиепідемічних захисних засобів з України заборонено з 12 березня.



Після цього прикордонники неодноразово припиняли нелегальний вивіз засобів захисту з України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українипідтримав ініціативу дозволити експорт масок та інших захисних засобів вітчизняного виробництва.Проте для експорту потрібно дотриматись двох умов: неможливість продажу в Україні та відповідність вимогам інших країн, - пише UANews. «Поставили питання надання можливості українським виробникам масок та інших засобів захисту експортувати свою продукцію за умови, що її неможливо продати в Україні, але вона відповідає вимогам інших держав. Президент підтримав це. Вже на наступному тижні Кабінет Міністрів напрацює необхідні рішення», – повідомив Офіс президента за підсумками вчорашньої наради.Відзначимо, що експорт масок і інших протиепідемічних захисних засобів з України заборонено з 12 березня.Після цього прикордонники неодноразово припиняли нелегальний вивіз засобів захисту з України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію