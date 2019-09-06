В Україні хочуть дозволити експорт масок за кордон
Сьогодні, 16:02
Президент України Володимир Зеленський підтримав ініціативу дозволити експорт масок та інших захисних засобів вітчизняного виробництва.
Проте для експорту потрібно дотриматись двох умов: неможливість продажу в Україні та відповідність вимогам інших країн, - пише UANews.
«Поставили питання надання можливості українським виробникам масок та інших засобів захисту експортувати свою продукцію за умови, що її неможливо продати в Україні, але вона відповідає вимогам інших держав. Президент підтримав це. Вже на наступному тижні Кабінет Міністрів напрацює необхідні рішення», – повідомив Офіс президента за підсумками вчорашньої наради.
Відзначимо, що експорт масок і інших протиепідемічних захисних засобів з України заборонено з 12 березня.
Після цього прикордонники неодноразово припиняли нелегальний вивіз засобів захисту з України.
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Проте для експорту потрібно дотриматись двох умов: неможливість продажу в Україні та відповідність вимогам інших країн, - пише UANews.
«Поставили питання надання можливості українським виробникам масок та інших засобів захисту експортувати свою продукцію за умови, що її неможливо продати в Україні, але вона відповідає вимогам інших держав. Президент підтримав це. Вже на наступному тижні Кабінет Міністрів напрацює необхідні рішення», – повідомив Офіс президента за підсумками вчорашньої наради.
Відзначимо, що експорт масок і інших протиепідемічних захисних засобів з України заборонено з 12 березня.
Після цього прикордонники неодноразово припиняли нелегальний вивіз засобів захисту з України.
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