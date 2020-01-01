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У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці. ФОТО

У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці. ФОТО
В одній із багатоповерхівок Луцька сталася пожежа.

Про це пише ІА Волинські новини, посилаючись на повідомлення очевидців.

Дві бригади рятувальників, поліція та «швидка» прибули на виклик в будинок, що на вулиці Бенделіані, 3в.

Житель однієї з квартир готував їсти і в результаті необережного поводження з вогнем в квартирі почалася пожежа.

Речник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестеров зазначив, що пожежа була незначною, обійшлося без постраждалих.

У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці. ФОТО
У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці. ФОТО
У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці. ФОТО
У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці. ФОТО


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Теги: пожежа, Луцьк
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