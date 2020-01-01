У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці. ФОТО





Про це пише



Дві бригади рятувальників, поліція та «швидка» прибули на виклик в будинок, що на вулиці Бенделіані, 3в.



Житель однієї з квартир готував їсти і в результаті необережного поводження з вогнем в квартирі почалася пожежа.



Речник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестеров зазначив, що пожежа була незначною, обійшлося без постраждалих.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одній із багатоповерхівок Луцька сталася пожежа.Про це пише ІА Волинські новини , посилаючись на повідомлення очевидців.Дві бригади рятувальників, поліція та «швидка» прибули на виклик в будинок, що на вулиці Бенделіані, 3в.Житель однієї з квартир готував їсти і в результаті необережного поводження з вогнем в квартирі почалася пожежа.Речник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестеров зазначив, що пожежа була незначною, обійшлося без постраждалих.

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