У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці. ФОТО
Сьогодні, 13:54
В одній із багатоповерхівок Луцька сталася пожежа.
Про це пише ІА Волинські новини, посилаючись на повідомлення очевидців.
Дві бригади рятувальників, поліція та «швидка» прибули на виклик в будинок, що на вулиці Бенделіані, 3в.
Житель однієї з квартир готував їсти і в результаті необережного поводження з вогнем в квартирі почалася пожежа.
Речник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестеров зазначив, що пожежа була незначною, обійшлося без постраждалих.
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Про це пише ІА Волинські новини, посилаючись на повідомлення очевидців.
Дві бригади рятувальників, поліція та «швидка» прибули на виклик в будинок, що на вулиці Бенделіані, 3в.
Житель однієї з квартир готував їсти і в результаті необережного поводження з вогнем в квартирі почалася пожежа.
Речник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестеров зазначив, що пожежа була незначною, обійшлося без постраждалих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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