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У центрі Луцька – акція «#СтопРеванш». ФОТО

У центрі Луцька – акція «#СтопРеванш». ФОТО
В обласному центрі Волині відбувається акція «#СтопРеванш».

Акція розпочалася о 14:00 біля Волинського обласного академічного музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка.

«Ми збираємось дати свою оцінку першому (і єдиному?) року правління Зеленського. Дати оцінку йому, його міністрам, його Єрмаку, його олігархам, його реваншистам, його корупції, його «реформам», його владі. Зеленський став монархом у демократичній країні. Йому належить і виконавча, і законодавча, і судова гілки влади. Він ставить міністрів та прокурорів, призначає силовиків та директорів. Він і відповість за них усіх», - йдеться на сторінці події у фейсбуці.

Під стінами театру зібралися десятки активістів з плакатами.

У центрі Луцька – акція «#СтопРеванш». ФОТО
У центрі Луцька – акція «#СтопРеванш». ФОТО
У центрі Луцька – акція «#СтопРеванш». ФОТО
У центрі Луцька – акція «#СтопРеванш». ФОТО
У центрі Луцька – акція «#СтопРеванш». ФОТО
У центрі Луцька – акція «#СтопРеванш». ФОТО


Як відомо, подібні акції, присвячені річниці перебування Володимира Зеленського на посаді президента, відбуваються у столиці та 30 містах України.

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Теги: Луцьк, акція
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Коментарі 4
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зробили себе разом
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Розігнати треба усю цю хуєту за порушення умов карантину в державі , тим більше зібрався суто непотріб, вони ж суки ніде не працюють , від них державі Україна тільки збитки і єкономичні і політичні . НІ - цьому всьому бродячому злочинному непотребу, Рігвулям, радикалам, злочинцям, активістам і злодійським іноземним фондам - ​​Супрун, Вакарчуку, Порошенко !!!!!!!!
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Не густо..... в Порошенка мабуть гроші закінчуються
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Колгосп організуваи - присилайте колгоспників ! Ну, президію бачу, - а де ж невдоволені мітингуючі багатотисячні маси ?
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