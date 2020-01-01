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Для волинської школи шукають директора

Для волинської школи шукають директора
На Горохівщині оголосили конкурс на зайняття посади директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня селища Мар’янівка.

Про це йдеться в розпорядженні голови Горохівської районної ради Тараса Щерблюка.

Конкурс на зайняття вакантної посади директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня смт.Мар’янівка Горохівського району Волинської області оголосили ¬20 травня 2020 року.

Також у райраді оголосили про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора.

До складу конкурсної комісії входять:
- представники районної ради, визначені відповідно до рекомендації постійної комісії - 2 особи;
- представники відділу освіти, культури, молоді та спорту Горохівської районної державної адміністрації, визначені відповідно до подання даного відділу – 2 особи;
- представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу - 2 особи;
- особи (за згодою), делеговані громадським об’єднанням батьків учнів закладу загальної середньої освіти - 2 особи.
- особи (за згодою), делеговані Радою директорів закладів загальної середньої освіти Горохівського району - 2 особи.

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до Горохівської районної ради протягом 7 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення до 16:00 год. 29 травня 2020 року.

Подати пропозиції можна за адресою: загальний відділ Горохіської районної ради вул. Шевченка, 17, м.Горохів, Волинська область, 45701.

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Теги: освіта, Горохівщина, Мар'янівка
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