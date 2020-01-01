Для волинської школи шукають директора

На Горохівщині оголосили конкурс на зайняття посади директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня селища Мар’янівка.Про це йдеться в розпорядженні голови Горохівської районної радиКонкурс на зайняття вакантної посади директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня смт.Мар’янівка Горохівського району Волинської області оголосили ¬20 травня 2020 року.Також у райраді оголосили про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора.До складу конкурсної комісії входять:- представники районної ради, визначені відповідно до рекомендації постійної комісії - 2 особи;- представники відділу освіти, культури, молоді та спорту Горохівської районної державної адміністрації, визначені відповідно до подання даного відділу – 2 особи;- представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу - 2 особи;- особи (за згодою), делеговані громадським об’єднанням батьків учнів закладу загальної середньої освіти - 2 особи.- особи (за згодою), делеговані Радою директорів закладів загальної середньої освіти Горохівського району - 2 особи.Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до Горохівської районної ради протягом 7 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення до 16:00 год. 29 травня 2020 року.Подати пропозиції можна за адресою: загальний відділ Горохіської районної ради вул. Шевченка, 17, м.Горохів, Волинська область, 45701.