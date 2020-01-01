На Волині дитсадки відвідують 58% дошкільнят





Про це пише Волинь-нова, посилаючись на Управління статистики у Волиснькій області.



Дитсадки відвідують 36788 волинських дітей. Це – найвищий відсоток охоплення дітей закладами дошкільної освіти з 1995 року



Усього в краї – 479 закладів дошкільної освіти, які розраховані на 29350 місць (у 1995 році було 468 закладів). Найменше діючих дитсадків нараховувалось у 2000 році – 305.



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