На Волині дитсадки відвідують 58% дошкільнят
Сьогодні, 18:58
Дитячі садки у Волинській області відвідують 58% дошкільнят краю.
Про це пише Волинь-нова, посилаючись на Управління статистики у Волиснькій області.
Дитсадки відвідують 36788 волинських дітей. Це – найвищий відсоток охоплення дітей закладами дошкільної освіти з 1995 року
Усього в краї – 479 закладів дошкільної освіти, які розраховані на 29350 місць (у 1995 році було 468 закладів). Найменше діючих дитсадків нараховувалось у 2000 році – 305.
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Про це пише Волинь-нова, посилаючись на Управління статистики у Волиснькій області.
Дитсадки відвідують 36788 волинських дітей. Це – найвищий відсоток охоплення дітей закладами дошкільної освіти з 1995 року
Усього в краї – 479 закладів дошкільної освіти, які розраховані на 29350 місць (у 1995 році було 468 закладів). Найменше діючих дитсадків нараховувалось у 2000 році – 305.
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