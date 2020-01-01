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Показали волинські міста на столітніх світлинах

Показали волинські міста на столітніх світлинах
Волинські міста Устилуг та Володимир-Волинський показали на фотознімках столітньої давності.

Світлини з архіву Österreichisches Staatsarchiv опублікували на сайті Район.in.ua.

Вражають панорамні фотографії тогочасних міст Володимира-Волинського та Устилуга.

Наприклад, можна розгледіти браму, яка стояла у центрі Володимира сто років тому, кав'ярню та одну з центральних вулиць міста. Устилуг показали з висоти пташиного польоту. захопивши в панораму міст через Західний Буг.

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Теги: Волинь, Устилуг, Володимир-Волинський
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