Волинський школяр-трикер виконує фантастичні трюки ФОТО, ВІДЕО





В трикінгу (саме так називається цей порівняно молодий вид спорту), котрим займається майже 5 років, він усього досягнув самотужки. Більше того, зібрав у Шацьку команду однодумців, які разом опановують мистецтво переміщення, пише



«Раніше я пробував займатися паркуром, фріраном, але ці дисципліни передбачають рух з подоланням перешкод. Місць, де можна було б тренуватися, в Шацьку немає. Інша справа – трикінг, який поєднує в собі елементи з бойових мистецтв, паркуру, капоейри, гімнастики. Тут уже не потрібні спеціальні паркур-майданчики, високі паркани чи дахи будинків. Можна відпрацьовувати стрибки на піску, сіні і навіть у воді», – розповідає Денис.



Коли хлопець, надивившись на Youtube відео з неймовірними піруетами у виконанні досвідчених трикерів, почав опановувати техніку сальто, ніхто з рідних у нього не вірив.



Проте Денис не відступав. Тижнями, місяцями відпрацьовував вправу на піску, біля будинку. Зізнається, що аж після 800 спроб він таки навчився робити переворот в повітрі через голову з приземленням на ноги!



В теплу пору року тренується разом з однодумцями в урочищі «Карасинська гірка», де є піщані гори, взимку – у спортивному залі Шацької ДЮСШ. Пробував навіть в озері. Каже, що спочатку важливо опанувати базові елементи, які вже потім можна ускладнювати, вносити свої деталі і фантазувати на повну, бо трикінг – це мистецтво без обмежень і заборон. Сьогодні Денис легко виконує переднє, заднє, бокове і навіть подвійне сальто. І має нову ціль – засвоїти трюк «вортекс», коли робиш у повітрі обертання на 360 градусів і відразу – заднє сальто. Зізнається, що це важко, проте переконаний, що можливо.



Трикінг – це досить травматичний вид спорту. Денис декілька разів невдало приземлявся після сальто, проте травми були незначні.



Загалом він намагається бути максимально обережним. Юний трикер та його друзі з захопленням переглядають в інтернеті відео з занять у великих містах, де для розвитку цього виду спорту створені якнайкращі умови: функціонують батутні центри, облаштовані поролонові ями. На жаль, в Шацьку про таке лише мріють.



Втім, і його відео, опубліковані в Instagram, мають пристойну статистику переглядів, деякі – більше тисячі. Хештеги допомагають залучити на сторінку навіть іноземців. Дениса особливо тішать вподобайки від відомих у світі трикерів, які мають понад 100 тисяч підписників. Каже, те, що вони переглядають його відео і ставлять лайки, вже є гарною мотивацією, щоб не спинятися, а рухатися далі.







Аби досягати поставлених цілей, Денис Голядинець постійно виконує фізичні вправи: стрибки в висоту, підтягування на перекладині, відтискання від підлоги тощо. Бути сильним і витривалим – важливо в цьому мистецтві. А ще рисами трикера є сила духу, швидка реакція. Він мусить обов’язково подолати свій страх, невпевненість і напрацювати прагнення перемагати.



Батьки спочатку хвилювалися за сина, який займається цим доволі небезпечним видом спорту, інколи навіть забороняли. Але як можна заборонити те, зі слів Дениса, що дарує яскраві емоції і неймовірні, шалені відчуття? Зараз, коли син подорослішав і став більш досвідченим, мама і тато заспокоїлися, більше того, якщо хлопець надто довго засиджується в телефоні, вони самі виставляють його на вулицю: мовляв, іди позаймайся, покрути сальто.



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«Раніше я пробував займатися паркуром, фріраном, але ці дисципліни передбачають рух з подоланням перешкод. Місць, де можна було б тренуватися, в Шацьку немає. Інша справа – трикінг, який поєднує в собі елементи з бойових мистецтв, паркуру, капоейри, гімнастики. Тут уже не потрібні спеціальні паркур-майданчики, високі паркани чи дахи будинків. Можна відпрацьовувати стрибки на піску, сіні і навіть у воді», – розповідає Денис.Коли хлопець, надивившись на Youtube відео з неймовірними піруетами у виконанні досвідчених трикерів, почав опановувати техніку сальто, ніхто з рідних у нього не вірив.Проте Денис не відступав. Тижнями, місяцями відпрацьовував вправу на піску, біля будинку. Зізнається, що аж після 800 спроб він таки навчився робити переворот в повітрі через голову з приземленням на ноги!В теплу пору року тренується разом з однодумцями в урочищі «Карасинська гірка», де є піщані гори, взимку – у спортивному залі Шацької ДЮСШ. Пробував навіть в озері. Каже, що спочатку важливо опанувати базові елементи, які вже потім можна ускладнювати, вносити свої деталі і фантазувати на повну, бо трикінг – це мистецтво без обмежень і заборон. Сьогодні Денис легко виконує переднє, заднє, бокове і навіть подвійне сальто. І має нову ціль – засвоїти трюк «вортекс», коли робиш у повітрі обертання на 360 градусів і відразу – заднє сальто. Зізнається, що це важко, проте переконаний, що можливо.Трикінг – це досить травматичний вид спорту. Денис декілька разів невдало приземлявся після сальто, проте травми були незначні.Загалом він намагається бути максимально обережним. Юний трикер та його друзі з захопленням переглядають в інтернеті відео з занять у великих містах, де для розвитку цього виду спорту створені якнайкращі умови: функціонують батутні центри, облаштовані поролонові ями. На жаль, в Шацьку про таке лише мріють.Втім, і його відео, опубліковані в Instagram, мають пристойну статистику переглядів, деякі – більше тисячі. Хештеги допомагають залучити на сторінку навіть іноземців. Дениса особливо тішать вподобайки від відомих у світі трикерів, які мають понад 100 тисяч підписників. Каже, те, що вони переглядають його відео і ставлять лайки, вже є гарною мотивацією, щоб не спинятися, а рухатися далі.Аби досягати поставлених цілей, Денис Голядинець постійно виконує фізичні вправи: стрибки в висоту, підтягування на перекладині, відтискання від підлоги тощо. Бути сильним і витривалим – важливо в цьому мистецтві. А ще рисами трикера є сила духу, швидка реакція. Він мусить обов’язково подолати свій страх, невпевненість і напрацювати прагнення перемагати.Батьки спочатку хвилювалися за сина, який займається цим доволі небезпечним видом спорту, інколи навіть забороняли. Але як можна заборонити те, зі слів Дениса, що дарує яскраві емоції і неймовірні, шалені відчуття? Зараз, коли син подорослішав і став більш досвідченим, мама і тато заспокоїлися, більше того, якщо хлопець надто довго засиджується в телефоні, вони самі виставляють його на вулицю: мовляв, іди позаймайся, покрути сальто.

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