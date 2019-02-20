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«Людей лякає не коронавірус, а втрата роботи і безгрошів'я», – Тарас Шкітер

«Людей лякає не коронавірус, а втрата роботи і безгрошів'я», – Тарас Шкітер
У Луцьку відомі підприємці обговорили наслідки від запровадженого карантину через поширення коронавірусної інфекції. У результаті дійшли висновку, що влада має брати на себе відповідальність, адже це може закінчитися дуже погано для усієї країни.

Про це говорили 22 травня під час круглого «Як відновлювати економіку міста після карантину». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський. Про пише ІА «Конкурент».

Так, голова правління ПАТ «Едельвіка» Юрій Переходько озвучив важливе побажання.

«Людей лякає не коронавірус, а втрата роботи і безгрошів'я», – Тарас Шкітер

«Єдине побажання владі – хай вони візьмуть на себе відповідальність. Якщо вони це не припинять, то це закінчиться дуже погано. Ми не кажемо за бізнес… Це для країни погано закінчиться. Мають взяти відповідальність», – зауважив Юрій Переходько.

З його словами погодився співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер та додав, що нині люди більше переймаються за наслідки економічні, ніж за те, що вони захворіють на коронавірусну інфекцію.

«Тобто суспільство більше хвилюється за погіршення свого фінансового стану, яке спричинила пандемія. Чимало українців втратили робочі місця, хтось пішов у вимушену відпустку. Доходи населення стрімко падають. І в такій ситуації людей лякає не коронавірус, а втрата роботи і безгрошів'я. Тому дійсно – питання відповідальності дуже важливе», – підкреслив Тарас Шкітер.

Насамкінець, голова правління ПАТ «Едельвіка» додав, що тим, хто не хоче брати відповідальність не варто «йти у владу» і в керівники взагалі.

«Людей лякає не коронавірус, а втрата роботи і безгрошів'я», – Тарас Шкітер
«Людей лякає не коронавірус, а втрата роботи і безгрошів'я», – Тарас Шкітер
«Людей лякає не коронавірус, а втрата роботи і безгрошів'я», – Тарас Шкітер

На заході також були присутні засновниця Happy Kids Club і приватної школи Years Валентина Галущак, депутатка Луцькради Алла Надточій, засновник ПП «Страховий туристичний сервіс» Андрій Новосад та директор БК «Інвестор» Андрій Разумовський.

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Теги: Рух Свідомі, коронавірус, влада, Тарас Шкітер, Андрій Покровський
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