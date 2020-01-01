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Послаблення каринтину: у сервісному центрі МВС Волині уже зареєстрували більше тисячі транспортних засобів

Послаблення каринтину: у сервісному центрі МВС Волині уже зареєстрували більше тисячі транспортних засобів
Сервісний центр МВС Волині відновив прийом громадян з 12 травня, - розповів Суспільному керівник регіонального сервісного центру Сергій Томчук. З його слів, за тиждень роботи зареєстрували більше тисячі транспортних засобів, та видали понад 300 посвідчень водія.

Після чергових карантинних послаблень, із 22 травня у центрі можна знову здавати практичний іспит із водіння. Цю послугу припинили надавати з настанням карантину.

"Тепер ми приймаємо іспити відповідно до правил карантину. В нашому класі на 10 квадратних метрів можна тестувати одну людину", - розповіла адміністраторка сервісного центру Ірина Сидорук.

Крім видачі водійських посвідчень у сервісному центрі відновили усі види послуг, які надавали до карантину. Через двомісячну перерву, нині у центрі наплив відвідувачів.

"Почалась реєстрація транспорних засобів, через наплив бажаючих була запроваджена електронна черга на сайті Головного сервісного центру. Наплив є. Але ми справляємося. Пишуться у черги. Коли буде знятий карантин – ті всі черги думаю вони сплинуть самі собою", - пояснив керівник регіонального сервісного центру МВС України в області Сергій Томчук.

У приміщенні сервісного центру всі знаходяться в засобах індивідуального захисту, дистанція між відвідувачами - не менше 1,5 метра, кабінки з захисними прозорими перегородками – розповідає керівник сервісного центру Сергій Томчук.


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Теги: сервісний центр МВС, реєстрація, авто, водійське посвідчення, карантин, послаблення
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