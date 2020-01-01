Послаблення каринтину: у сервісному центрі МВС Волині уже зареєстрували більше тисячі транспортних засобів

Сергій Томчук. З його слів, за тиждень роботи зареєстрували більше тисячі транспортних засобів, та видали понад 300 посвідчень водія.



Після чергових карантинних послаблень, із 22 травня у центрі можна знову здавати практичний іспит із водіння. Цю послугу припинили надавати з настанням карантину.



"Тепер ми приймаємо іспити відповідно до правил карантину. В нашому класі на 10 квадратних метрів можна тестувати одну людину", - розповіла адміністраторка сервісного центру Ірина Сидорук.



Крім видачі водійських посвідчень у сервісному центрі відновили усі види послуг, які надавали до карантину. Через двомісячну перерву, нині у центрі наплив відвідувачів.



"Почалась реєстрація транспорних засобів, через наплив бажаючих була запроваджена електронна черга на сайті Головного сервісного центру. Наплив є. Але ми справляємося. Пишуться у черги. Коли буде знятий карантин – ті всі черги думаю вони сплинуть самі собою", - пояснив керівник регіонального сервісного центру МВС України в області Сергій Томчук.



У приміщенні сервісного центру всі знаходяться в засобах індивідуального захисту, дистанція між відвідувачами - не менше 1,5 метра, кабінки з захисними прозорими перегородками – розповідає керівник сервісного центру Сергій Томчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сервісний центр МВС Волині відновив прийом громадян з 12 травня, - розповів Суспільному керівник регіонального сервісного центру. З його слів, за тиждень роботи зареєстрували більше тисячі транспортних засобів, та видали понад 300 посвідчень водія.Після чергових карантинних послаблень, із 22 травня у центрі можна знову здавати практичний іспит із водіння. Цю послугу припинили надавати з настанням карантину."Тепер ми приймаємо іспити відповідно до правил карантину. В нашому класі на 10 квадратних метрів можна тестувати одну людину", - розповіла адміністраторка сервісного центруКрім видачі водійських посвідчень у сервісному центрі відновили усі види послуг, які надавали до карантину. Через двомісячну перерву, нині у центрі наплив відвідувачів."Почалась реєстрація транспорних засобів, через наплив бажаючих була запроваджена електронна черга на сайті Головного сервісного центру. Наплив є. Але ми справляємося. Пишуться у черги. Коли буде знятий карантин – ті всі черги думаю вони сплинуть самі собою", - пояснив керівник регіонального сервісного центру МВС України в області Сергій Томчук.У приміщенні сервісного центру всі знаходяться в засобах індивідуального захисту, дистанція між відвідувачами - не менше 1,5 метра, кабінки з захисними прозорими перегородками – розповідає керівник сервісного центру Сергій Томчук.

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