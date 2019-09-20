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У Луцьку на кільці водій зніс дорожній знак. ВІДЕО

У Луцьку на кільці водій зніс дорожній знак. ВІДЕО
У неділю, 24 травня, у Луцьку відбулася автопригода на кільці біля історичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Іцидент трапився близько 20 год, – повідомляє Волинь24.

За словами очевидців, водій, швидше за все, не впорався з керуванням, виїхав на кільце та збив дорожній знак «Напрямок повороту».

На місці події працює поліція.


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Теги: кільце, аварія, знак
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