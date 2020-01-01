Луцьк може стати найпривабливішим містом України
Сьогодні, 07:36
Стартувало голосування за вибір найпривабливішого і впізнаваного міста України на проєкті "Місто України – національний вибір", участь у якому може взяти кожен охочий.
Серед міст, за які можна віддати свій голос, є і Луцьк. Про це повідомляє ІА "Конкурент".
З усіх великих міст країни українцям за допомогою інтернет-голосування належить вибрати місто, що володіє неповторним історичною та культурною спадщиною, гідний стати національним символом. Підсумки голосування будуть підбиті 30 грудня 2020 року о 13.00.
Проголосувати за улюблене місто можна за посиланням - http://mistoua.com.ua.
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Серед міст, за які можна віддати свій голос, є і Луцьк. Про це повідомляє ІА "Конкурент".
З усіх великих міст країни українцям за допомогою інтернет-голосування належить вибрати місто, що володіє неповторним історичною та культурною спадщиною, гідний стати національним символом. Підсумки голосування будуть підбиті 30 грудня 2020 року о 13.00.
Проголосувати за улюблене місто можна за посиланням - http://mistoua.com.ua.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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