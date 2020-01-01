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Луцьк може стати найпривабливішим містом України

Луцьк може стати найпривабливішим містом України
Стартувало голосування за вибір найпривабливішого і впізнаваного міста України на проєкті "Місто України – національний вибір", участь у якому може взяти кожен охочий.

Серед міст, за які можна віддати свій голос, є і Луцьк. Про це повідомляє ІА "Конкурент".

З усіх великих міст країни українцям за допомогою інтернет-голосування належить вибрати місто, що володіє неповторним історичною та культурною спадщиною, гідний стати національним символом. Підсумки голосування будуть підбиті 30 грудня 2020 року о 13.00.

Проголосувати за улюблене місто можна за посиланням - http://mistoua.com.ua.

Луцьк може стати найпривабливішим містом України

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Теги: Луцьк, конкурс, місто, рейтинг
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