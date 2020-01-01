Луцьк може стати найпривабливішим містом України





Серед міст, за які можна віддати свій голос, є і Луцьк. Про це повідомляє



З усіх великих міст країни українцям за допомогою інтернет-голосування належить вибрати місто, що володіє неповторним історичною та культурною спадщиною, гідний стати національним символом. Підсумки голосування будуть підбиті 30 грудня 2020 року о 13.00.



Проголосувати за улюблене місто можна за посиланням -





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стартувало голосування за вибір найпривабливішого і впізнаваного міста України на проєкті "Місто України – національний вибір" , участь у якому може взяти кожен охочий.Серед міст, за які можна віддати свій голос, є і Луцьк. Про це повідомляє ІА "Конкурент" З усіх великих міст країни українцям за допомогою інтернет-голосування належить вибрати місто, що володіє неповторним історичною та культурною спадщиною, гідний стати національним символом. Підсумки голосування будуть підбиті 30 грудня 2020 року о 13.00.Проголосувати за улюблене місто можна за посиланням - http://mistoua.com.ua

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