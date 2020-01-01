За «п'яне» кермування волинянина оштрафували на понад 10 тисяч





Про це з посиланням на постанову Рожищенського районного суду інформує



Суддя Рожищенського районного суду Іван Сіліч розглянув матеріали, які надійшли від Рожищенського відділення поліції про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого зловили п'яним за кермом.



Слухання справи відбулось 20 травня.



Обвинувачений 12 квітня о 15:20 у селищі Дубище Рожищенського району на вулиці Дібрівська керував мопедом марки «Delta», перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.



У судовому засіданні чоловік свою вину у вчиненому правопорушенні визнав.



Виявилося також, що він не має прав на водіння вказаним транспортним засобом.



Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу та накласти на нього штраф у розмірі 10 200 гривень без позбавлення права керування транспортними засобами. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На 10 тисяч 200 гривень оштрафували чоловіка, який п'яним керував мопедом у селищі Дубище Рожищенського району Волині.Про це з посиланням на постанову Рожищенського районного суду інформує «Район.Рожище» Суддя Рожищенського районного судурозглянув матеріали, які надійшли від Рожищенського відділення поліції про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого зловили п'яним за кермом.Слухання справи відбулось 20 травня.Обвинувачений 12 квітня о 15:20 у селищі Дубище Рожищенського району на вулиці Дібрівська керував мопедом марки «Delta», перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.У судовому засіданні чоловік свою вину у вчиненому правопорушенні визнав.Виявилося також, що він не має прав на водіння вказаним транспортним засобом.Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу та накласти на нього штраф у розмірі 10 200 гривень без позбавлення права керування транспортними засобами. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

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