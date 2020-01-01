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На волинській птахофабриці виявли ще одного інфікованого коронавірусом працівника

На волинській птахофабриці виявли ще одного інфікованого коронавірусом працівника
Отримали ще один позитивний результат ПЛР, який підтвердив наявність інфекційного захворювання в жительки села Мокрець, працівниці ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика».

Про це з посиланням на КНП «Центр ПМСД» Турійської районної ради інформує «Район.Медицина».

На даний час опрацьовуються усі, хто контактував з даною особою та визначається коло осіб, яким буде відібрано біоматеріал для ПЛР щодо підозри на COVID-19.

Загалом в районі зареєстрували 4 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Усі хворі знаходяться на амбулаторному лікуванні, стан здоров'я задовільний.

Нагадаємо, що 16 травня з'явилась інформація про те, що кілька працівників птахобарики інфікувались коронавірусом.

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Теги: коронавірус, птахофабрика
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