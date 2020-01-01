На волинській птахофабриці виявли ще одного інфікованого коронавірусом працівника





Про це з посиланням на КНП «Центр ПМСД» Турійської районної ради інформує



На даний час опрацьовуються усі, хто контактував з даною особою та визначається коло осіб, яким буде відібрано біоматеріал для ПЛР щодо підозри на COVID-19.



Загалом в районі зареєстрували 4 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Усі хворі знаходяться на амбулаторному лікуванні, стан здоров'я задовільний.



Нагадаємо, що 16 травня з'явилась інформація про те, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Отримали ще один позитивний результат ПЛР, який підтвердив наявність інфекційного захворювання в жительки села Мокрець, працівниці ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика».Про це з посиланням на КНП «Центр ПМСД» Турійської районної ради інформує «Район.Медицина» На даний час опрацьовуються усі, хто контактував з даною особою та визначається коло осіб, яким буде відібрано біоматеріал для ПЛР щодо підозри на COVID-19.Загалом в районі зареєстрували 4 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Усі хворі знаходяться на амбулаторному лікуванні, стан здоров'я задовільний.Нагадаємо, що 16 травня з'явилась інформація про те, що кілька працівників птахобарики інфікувались коронавірусом

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