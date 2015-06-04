Чехія відновила видачу робочих віз українцям





Про це з посиланням на Чеське Радіо повідомляють



Генконульство у Львові почало прийом візових анкет та документів у п’ятницю, 22 травня, а у Києві робота відновиться у понеділок, 25 травня.



За словами міністра закордонних справ Томаша Петршічека, Чехія потребує українських працівників.



– Після повторних переговорів з українською владою нам вдалося досягти певних домовленостей і частково відновити візовий процес. Чеська економіка потребує українських працівників. Ми прагнемо покращити ситуацію у сферах охорони здоров’я та сільського господарства, де не вистачає сезонних працівників з-за кордону.



Українці, що під час карантину залишилися в Чехії, також зможуть подати заяву на продовження виду на проживання.

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