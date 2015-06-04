Чехія відновила видачу робочих віз українцям
Сьогодні, 06:32
В Україні відновили свою роботу чеські консульські відділи, які займаються видачею робочих віз.
Про це з посиланням на Чеське Радіо повідомляють Факти.
Генконульство у Львові почало прийом візових анкет та документів у п’ятницю, 22 травня, а у Києві робота відновиться у понеділок, 25 травня.
За словами міністра закордонних справ Томаша Петршічека, Чехія потребує українських працівників.
– Після повторних переговорів з українською владою нам вдалося досягти певних домовленостей і частково відновити візовий процес. Чеська економіка потребує українських працівників. Ми прагнемо покращити ситуацію у сферах охорони здоров’я та сільського господарства, де не вистачає сезонних працівників з-за кордону.
Українці, що під час карантину залишилися в Чехії, також зможуть подати заяву на продовження виду на проживання.
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Про це з посиланням на Чеське Радіо повідомляють Факти.
Генконульство у Львові почало прийом візових анкет та документів у п’ятницю, 22 травня, а у Києві робота відновиться у понеділок, 25 травня.
За словами міністра закордонних справ Томаша Петршічека, Чехія потребує українських працівників.
– Після повторних переговорів з українською владою нам вдалося досягти певних домовленостей і частково відновити візовий процес. Чеська економіка потребує українських працівників. Ми прагнемо покращити ситуацію у сферах охорони здоров’я та сільського господарства, де не вистачає сезонних працівників з-за кордону.
Українці, що під час карантину залишилися в Чехії, також зможуть подати заяву на продовження виду на проживання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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