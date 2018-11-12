На Волині райлікарня хоче купити апарат штучної вентиляції легень
Сьогодні, 01:43
Апарат штучної вентиляції легень за суму до 350 тисяч гривень планує придбати Комунальне некомерційне підприємство «Камінь-Каширська центральна районна лікарня» Камінь-Каширської районної ради.
Про це інформує «Волинь Online».
Постачальника медичного обладнання визначать у результаті відкритих торгів. Тендерні пропозиції приймають до 8 червня, аукціон розпочнуть 9 червня.
Строк постачання товару – до 1 серпня. Очікувана вартість становить 350 тисяч гривень.
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Про це інформує «Волинь Online».
Постачальника медичного обладнання визначать у результаті відкритих торгів. Тендерні пропозиції приймають до 8 червня, аукціон розпочнуть 9 червня.
Строк постачання товару – до 1 серпня. Очікувана вартість становить 350 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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