На Волині райлікарня хоче купити апарат штучної вентиляції легень





Про це інформує



Постачальника медичного обладнання визначать у результаті відкритих торгів. Тендерні пропозиції приймають до 8 червня, аукціон розпочнуть 9 червня.



Строк постачання товару – до 1 серпня. Очікувана вартість становить 350 тисяч гривень.

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