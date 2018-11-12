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На Волині райлікарня хоче купити апарат штучної вентиляції легень

На Волині райлікарня хоче купити апарат штучної вентиляції легень
Апарат штучної вентиляції легень за суму до 350 тисяч гривень планує придбати Комунальне некомерційне підприємство «Камінь-Каширська центральна районна лікарня» Камінь-Каширської районної ради.

Про це інформує «Волинь Online».

Постачальника медичного обладнання визначать у результаті відкритих торгів. Тендерні пропозиції приймають до 8 червня, аукціон розпочнуть 9 червня.

Строк постачання товару – до 1 серпня. Очікувана вартість становить 350 тисяч гривень.

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Теги: тендер, апарат швл, штучна вентиляція легень, лікарня
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