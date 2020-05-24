Спалах Сovid-19 у ЗСУ: зафіксували 14 нових випадків





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Станом на 24 травня в Збройних Силах України хворіє 62 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужала 91 особа та 2 летальних випадки.



На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 259 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 40 осіб.



Чотири військовослужбовця Харківського гарнізону перебувають у ізоляторі військової частини. Ще вісім військовослужбовців Тернопільського гарнізону на даний час перебувають в ізоляторі військової частини та найближчим часом будуть евакуйовані до Рівненського військового госпіталю. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування.



Також один військовослужбовець Житомирського гарнізону перебуває на стаціонарному лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі «ГВКГ». Стан пацієнта середньої важкості, отримує необхідне лікування.



На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться один військовослужбовець (Київський гарнізон). Стан здоров’я пацієнта задовільний. Симптоми захворювання відсутні.

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