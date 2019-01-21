У Рівному легковик протаранив тролейбус: є постраждалі





За інформацією поліції, ДТП трапилася приблизно о 14:00. Про це повідомляє пресслужба



Легковик в'їхав у тролейбус на перехресті вулиць Соборна та Корольова. В результаті аварії постраждали четверо пасажирів автомобіля. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Водій за медичною допомогою не звертався.



Зазначається, що за зовнішніми ознаками водій Lanos був тверезий. На місці події працює слідчий Рівненського відділу поліції та патрульні поліцейські.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному 24 травня трапилася ДТП – Daewoo Lanos протаранив тролейбус. У результаті зіткнення постраждали пасажири легковика.За інформацією поліції, ДТП трапилася приблизно о 14:00. Про це повідомляє пресслужба поліції Рівного Легковик в'їхав у тролейбус на перехресті вулиць Соборна та Корольова. В результаті аварії постраждали четверо пасажирів автомобіля. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Водій за медичною допомогою не звертався.Зазначається, що за зовнішніми ознаками водій Lanos був тверезий. На місці події працює слідчий Рівненського відділу поліції та патрульні поліцейські.

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