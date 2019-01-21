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У Рівному легковик протаранив тролейбус: є постраждалі

У Рівному легковик протаранив тролейбус: є постраждалі
У Рівному 24 травня трапилася ДТП – Daewoo Lanos протаранив тролейбус. У результаті зіткнення постраждали пасажири легковика.

За інформацією поліції, ДТП трапилася приблизно о 14:00. Про це повідомляє пресслужба поліції Рівного.

Легковик в'їхав у тролейбус на перехресті вулиць Соборна та Корольова. В результаті аварії постраждали четверо пасажирів автомобіля. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Водій за медичною допомогою не звертався.

Зазначається, що за зовнішніми ознаками водій Lanos був тверезий. На місці події працює слідчий Рівненського відділу поліції та патрульні поліцейські.

У Рівному легковик протаранив тролейбус: є постраждалі
У Рівному легковик протаранив тролейбус: є постраждалі
У Рівному легковик протаранив тролейбус: є постраждалі

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Теги: аварія, тролейбус, легковик
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