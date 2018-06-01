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Над волинським містом помітили смерч

Над волинським містом помітили смерч
У небі над Рожищем зазнімкували смерч.

Природне явище помітив волинянин Віктор Присяжнюк 24 травня біля 16:00, йдеться у спільноті "Нетипове Рожище" у facebook.

"Якщо орієнтуватися з мого подвір'я, то смерч рухався з Дмитрівки на наше місто десь на висоті 500 метрів, і біля вулиці Квітнева розчинився", - зауважив волинянин.

За його словами, таке видовище тривало 3 хвилини.
Над волинським містом помітили смерч
Над волинським містом помітили смерч
Над волинським містом помітили смерч

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Теги: природа, смерч
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