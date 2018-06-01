Над волинським містом помітили смерч
Сьогодні, 09:39
У небі над Рожищем зазнімкували смерч.
Природне явище помітив волинянин Віктор Присяжнюк 24 травня біля 16:00, йдеться у спільноті "Нетипове Рожище" у facebook.
"Якщо орієнтуватися з мого подвір'я, то смерч рухався з Дмитрівки на наше місто десь на висоті 500 метрів, і біля вулиці Квітнева розчинився", - зауважив волинянин.
За його словами, таке видовище тривало 3 хвилини.
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Природне явище помітив волинянин Віктор Присяжнюк 24 травня біля 16:00, йдеться у спільноті "Нетипове Рожище" у facebook.
"Якщо орієнтуватися з мого подвір'я, то смерч рухався з Дмитрівки на наше місто десь на висоті 500 метрів, і біля вулиці Квітнева розчинився", - зауважив волинянин.
За його словами, таке видовище тривало 3 хвилини.
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