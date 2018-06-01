Над волинським містом помітили смерч





Природне явище помітив волинянин Віктор Присяжнюк 24 травня біля 16:00, йдеться у спільноті "Нетипове Рожище" у facebook.



"Якщо орієнтуватися з мого подвір'я, то смерч рухався з Дмитрівки на наше місто десь на висоті 500 метрів, і біля вулиці Квітнева розчинився", - зауважив волинянин.



За його словами, таке видовище тривало 3 хвилини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У небі над Рожищем зазнімкували смерч.Природне явище помітив волинянин24 травня біля 16:00, йдеться у спільноті "Нетипове Рожище" у facebook."Якщо орієнтуватися з мого подвір'я, то смерч рухався з Дмитрівки на наше місто десь на висоті 500 метрів, і біля вулиці Квітнева розчинився", - зауважив волинянин.За його словами, таке видовище тривало 3 хвилини.

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