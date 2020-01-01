Ранок 25 травня: в Україні – 259 нових випадків COVID-19 за добу, на Волині – 12

В Україні зафіксували 21 245 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 25 травня в Україні - 21 245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальні, 7 234 пацієнти одужали. За добу зафіксували 259 нових випадків.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 892 випадки;Волинська область — 783 випадки;Дніпропетровська область — 875 випадків;Донецька область — 148 випадків;Житомирська область — 641 випадок;Закарпатська область — 1082 випадки;Запорізька область — 415 випадків;Івано-Франківська область — 1281 випадок;Кіровоградська область — 478 випадків;м. Київ — 2652 випадки;Київська область — 1437 випадків;Львівська область — 1360 випадків;Луганська область — 43 випадки;Миколаївська область — 281 випадок;Одеська область — 832 випадки;Полтавська область — 266 випадків;Рівненська область — 1434 випадки;Сумська область — 166 випадків;Тернопільська область — 1121 випадок;Харківська область — 912 випадків;Херсонська область — 177 випадків;Хмельницька область — 364 випадки;Чернівецька область — 3083 випадки;Черкаська область — 391 випадок;Чернігівська область — 131 випадок.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 травня 2020 року до Центру надійшло 477 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53011 повідомлень про підозру на COVID-19.