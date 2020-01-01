«Я маю право»: волиняни – серед переможців тематичного конкурсу дитячих малюнків





Усього на конкурс дитячих малюнків надійшла 1 тис. 223 роботи, – про це повідомили на



Віддали свій голос за малюнок, який найбільш сподобався, 15 тис. 659 учасників голосування. За кількістю «лайків» і обирали переможців.



Зазначимо, що онлайн-конкурс дитячих малюнків «Країна моїх прав», що проводить Координаційний центр з надання правової допомоги, стартував 23 квітня. Кожного дня у середньому надходило понад 40 робіт від дітей з усіх регіонів України. Наймолодшим учасникам конкурсу 3 роки, а найстаршим – 17.



Діти представили на конкурс живопис та графіку. Малюнки виконані гуашшю або аквареллю, кольоровими або простими олівцями, фломастерами, створювали роботи на склі, за допомогою комп’ютерної графіки. Усі роботи вийшли яскравими, цікавими та несхожими одна на одну. Але їх об’єднувала спільна тема – права дітей.



Переможці молодшої групи (віком до 8 років):



1 місце: Олександр Ярема, 8 років, м. Борислав, Львівська область, конкурсна робота «Я маю право на відпочинок взимку!» - 503 вподобання;



2 місце: Дар’я Горб, 6 років, м. Кропивницький, Кіровоградська область, конкурсна робота «Сімейний відпочинок біля моря» - 448 вподобань;



3 місце: Василина Войтович, 7 років, м. Луцьк, Волинська область, конкурсна робота «Маю право на маленькі щастинки» - 385 вподобань.



Переможці середньої групи (віком від 9 до 13 років):



1 місце: Діана Марченко, 9 років, м. Трускавець, Львівська область, конкурсна робота «Я маю право жити без війни» - 1101 вподобань;



2 місце: Олександра Мартинець, 12 років, м. Вінниця, Вінницька область, конкурсна робота «Я маю право на мирне життя в Україні» - 764 вподобання;



3 місце: Яна Станіславчук, 13 років, м. Луцьк, Волинська область, конкурсна робота «Країна моїх прав» - 409 вподобань.



Переможці старшої групи (віком від 14 до 17 років):



1 місце: Анжела Василенко, 16 років, м. Жмеринка, Вінницька область, конкурсна робота «Я маю право на сім’ю!» - 619 вподобань;



2 місце: Ліана Смоляр, 15 років, м. Вінниця, Вінницька область, конкурсна робота «Кожна дитина має право…» - 215 вподобань;



3 місце: Ростислав Нічіпорук, 14 років, м. Дніпро, Дніпропетровська область, конкурсна робота «Маю право на щасливу родину в квітучій країні» - 188 вподобань.



Переможці онлайн-конкурсу дитячих малюнків «Країна моїх прав» отримають грамоти від Координаційного центру з надання правової допомоги, а також призи від партнерів – Представництва ОБСЄ в Україні та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).



Подивитися усі малюнки можна на офіційному сайті конкурсу «Країна моїх прав».



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