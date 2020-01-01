вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині через куріння господаря горів будинок

У селі на Волині через куріння господаря горів будинок
В селі Сокиричі Ківерцівського району трапилась пожежа.

Так, 24 травня о 00:42 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку, - інформує ДСНС у Волинській області.

Вогнеборці 6-ї ДПРЧ м.Ківерці прибули до місця події за 10 хвилин. Вогонь встиг пошкодити тільки речі домашнього вжитку на веранді, де курив господар будинку, через що і трапилась пожежа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Сокиричі, пожежа, будинок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 25 травня
Сьогодні, 10:15
Волинянин ґвалтував 13-річного похресника і продавав відео в інтернеті
Сьогодні, 10:08
У селі на Волині через куріння господаря горів будинок
Сьогодні, 10:00
Над волинським містом помітили смерч
Сьогодні, 09:39
Ранок 25 травня: в Україні – 259 нових випадків COVID-19 за добу, на Волині – 12
Сьогодні, 09:24
Схожі новини
У Ковелі горіли житлові будинки. ФОТО. ВІДЕО У Ковелі горіли житлові будинки. ФОТО. ВІДЕО
25 квітень, 22:45
У селі на Волині вогонь вщент знищив будинок багатодітної сім'ї У селі на Волині вогонь вщент знищив будинок багатодітної сім'ї
24 квітень, 10:48
У місті на Волині через електроплиту сталась пожежа у будинку. ФОТО.ОНОВЛЕНО У місті на Волині через електроплиту сталась пожежа у будинку. ФОТО.ОНОВЛЕНО
04 березень, 11:51
На Волині згорів дерев’яний будинок На Волині згорів дерев’яний будинок
07 січень, 01:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 25 травня
Сьогодні, 10:15
 0
Волинянин ґвалтував 13-річного похресника і продавав відео в інтернеті
Сьогодні, 10:08
 0
У селі на Волині через куріння господаря горів будинок
Сьогодні, 10:00
 0
Над волинським містом помітили смерч
Сьогодні, 09:39
 0
Ранок 25 травня: в Україні – 259 нових випадків COVID-19 за добу, на Волині – 12
Сьогодні, 09:24
 0
Медіа
відео
1/8