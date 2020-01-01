У селі на Волині через куріння господаря горів будинок





Так, 24 травня о 00:42 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку, - інформує ДСНС у Волинській області.



Вогнеборці 6-ї ДПРЧ м.Ківерці прибули до місця події за 10 хвилин. Вогонь встиг пошкодити тільки речі домашнього вжитку на веранді, де курив господар будинку, через що і трапилась пожежа.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Сокиричі Ківерцівського району трапилась пожежа.Так, 24 травня о 00:42 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку, - інформує ДСНС у Волинській області.Вогнеборці 6-ї ДПРЧ м.Ківерці прибули до місця події за 10 хвилин. Вогонь встиг пошкодити тільки речі домашнього вжитку на веранді, де курив господар будинку, через що і трапилась пожежа.

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