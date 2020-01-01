Її тато повернувся з пекла війни, але трагічно загинув у аварії: просять підтримати доньку волинського атовця
Сьогодні, 10:32
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Мила красуня Софійка – травнева іменинниця серед діток Небесного Легіону. Вона є донькою захисника Воробчука Олега Михайловича, який повернувся з пекла війни, але трагічно загинув 1 грудня 2019 року під час ДТП. Без батька залишилося двоє дітей. Олег Михайлович 2009 року підписав контракт з 51 ОМБр на посаду командира взводу технічного забезпечення. У 2014 році поїхав з першою хвилею на Схід. А під час виконання бойових обов’язків під Іловайськом потрапив у полон. Та смерть знайшла Олега на мирній землі. Дівчатка зі щемом у серці згадують про татка та ті роки, які вони провели разом.
Нині ж наймолодше дитя Олега Михайловича зустрічатиме свій перший ювілей – уже 10-тий день народження. У Софійки багато спогадів про тата, який півроку тому полишив цей світ. Проте він назавжди залишиться для донечки справжнім авторитетом. Софія пам’ятає, коли татко повертався додому, вона завжди вечеряла з ним, сидячи на руках, згадує, як гралися вдома, гойдав її на гойдалці, купалися разом у річці, їздили щоліта на озеро Світязь, як носив її на руках, коли малечі боліли ніжки. Дівчинці зараз дуже не вистачає батька, вона сумує за ним. А біля Олежиного портрета можна часто побачити солодощі – то донечка ділиться з татусем тим, що любить найбільше.
Дівчинка ходить до четвертого класу і зі шкільної програми їй до вподоби практично усі предмети, а особливо малювання, читання та математика, а також намагається робити акцент на англійську.
А ще дівчинка займається сучасними танцями із шестирічного віку. Свої здібності у цьому мистецтві вона залюбки демонструє перед публікою та бере участь у різних конкурсах. Одні із останніх – виступи на щорічному святі до Дня міста і на гастрономічному фестивалі «Смаковиця по-володимирськи».
Дівчинка полюбляє експериментувати над зачісками, візажем та манікюром. Вона із захватом спостерігає, як професійний мейкап може змінити зовнішність людини, підкреслити якісь особливості та приховати недоліки. Тож у майбутньому дівчинка мріє освоїти науку перукаря та візажиста.
Найбільше Софійці подобається проводити час у колі своєї сім`ї. Своїх дідусів та бабусь дівчинка любить однаково і завжди залюбки проводить у них дозвілля. У теплу пору вона разом з сім’єю йде гуляти в парк, ходить на дитячі спортивні майданчики, а вечорами грає в різноманітні ігри. Хотілось би й на велосипеді поганяти з подругами, та Софійка про нього лише мріє.
Мама Ольга намагається забезпечити дівчаток усім необхідним попри матеріальні труднощі. Адже після смерті чоловіка родина змушена була переїхати з найманої квартири до родичів. І завжди є потреба в одязі та взутті для дітей, також буде не зайвою і матеріальна підтримка.
Зробити сюрприз дівчинці може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164.
Фінансово підтримати родину: 4149-4991-2049-7787 Воробчук Ольга Миколаївна.
Інформація для благодійників: Воробчук Софія – невдовзі 10 років (27.05.2010). м. Володимир-Волинський.
Зріст: 150; Розмір одягу: М (42); Розмір взуття: 36-37.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Мила красуня Софійка – травнева іменинниця серед діток Небесного Легіону. Вона є донькою захисника Воробчука Олега Михайловича, який повернувся з пекла війни, але трагічно загинув 1 грудня 2019 року під час ДТП. Без батька залишилося двоє дітей. Олег Михайлович 2009 року підписав контракт з 51 ОМБр на посаду командира взводу технічного забезпечення. У 2014 році поїхав з першою хвилею на Схід. А під час виконання бойових обов’язків під Іловайськом потрапив у полон. Та смерть знайшла Олега на мирній землі. Дівчатка зі щемом у серці згадують про татка та ті роки, які вони провели разом.
Нині ж наймолодше дитя Олега Михайловича зустрічатиме свій перший ювілей – уже 10-тий день народження. У Софійки багато спогадів про тата, який півроку тому полишив цей світ. Проте він назавжди залишиться для донечки справжнім авторитетом. Софія пам’ятає, коли татко повертався додому, вона завжди вечеряла з ним, сидячи на руках, згадує, як гралися вдома, гойдав її на гойдалці, купалися разом у річці, їздили щоліта на озеро Світязь, як носив її на руках, коли малечі боліли ніжки. Дівчинці зараз дуже не вистачає батька, вона сумує за ним. А біля Олежиного портрета можна часто побачити солодощі – то донечка ділиться з татусем тим, що любить найбільше.
Дівчинка ходить до четвертого класу і зі шкільної програми їй до вподоби практично усі предмети, а особливо малювання, читання та математика, а також намагається робити акцент на англійську.
А ще дівчинка займається сучасними танцями із шестирічного віку. Свої здібності у цьому мистецтві вона залюбки демонструє перед публікою та бере участь у різних конкурсах. Одні із останніх – виступи на щорічному святі до Дня міста і на гастрономічному фестивалі «Смаковиця по-володимирськи».
Дівчинка полюбляє експериментувати над зачісками, візажем та манікюром. Вона із захватом спостерігає, як професійний мейкап може змінити зовнішність людини, підкреслити якісь особливості та приховати недоліки. Тож у майбутньому дівчинка мріє освоїти науку перукаря та візажиста.
Найбільше Софійці подобається проводити час у колі своєї сім`ї. Своїх дідусів та бабусь дівчинка любить однаково і завжди залюбки проводить у них дозвілля. У теплу пору вона разом з сім’єю йде гуляти в парк, ходить на дитячі спортивні майданчики, а вечорами грає в різноманітні ігри. Хотілось би й на велосипеді поганяти з подругами, та Софійка про нього лише мріє.
Мама Ольга намагається забезпечити дівчаток усім необхідним попри матеріальні труднощі. Адже після смерті чоловіка родина змушена була переїхати з найманої квартири до родичів. І завжди є потреба в одязі та взутті для дітей, також буде не зайвою і матеріальна підтримка.
Зробити сюрприз дівчинці може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164.
Фінансово підтримати родину: 4149-4991-2049-7787 Воробчук Ольга Миколаївна.
Інформація для благодійників: Воробчук Софія – невдовзі 10 років (27.05.2010). м. Володимир-Волинський.
Зріст: 150; Розмір одягу: М (42); Розмір взуття: 36-37.
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Сьогодні, 10:32