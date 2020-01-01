вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Її тато повернувся з пекла війни, але трагічно загинув у аварії: просять підтримати доньку волинського атовця

Її тато повернувся з пекла війни, але трагічно загинув у аварії: просять підтримати доньку волинського атовця
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Мила красуня Софійка – травнева іменинниця серед діток Небесного Легіону. Вона є донькою захисника Воробчука Олега Михайловича, який повернувся з пекла війни, але трагічно загинув 1 грудня 2019 року під час ДТП. Без батька залишилося двоє дітей. Олег Михайлович 2009 року підписав контракт з 51 ОМБр на посаду командира взводу технічного забезпечення. У 2014 році поїхав з першою хвилею на Схід. А під час виконання бойових обов’язків під Іловайськом потрапив у полон. Та смерть знайшла Олега на мирній землі. Дівчатка зі щемом у серці згадують про татка та ті роки, які вони провели разом.

Нині ж наймолодше дитя Олега Михайловича зустрічатиме свій перший ювілей – уже 10-тий день народження. У Софійки багато спогадів про тата, який півроку тому полишив цей світ. Проте він назавжди залишиться для донечки справжнім авторитетом. Софія пам’ятає, коли татко повертався додому, вона завжди вечеряла з ним, сидячи на руках, згадує, як гралися вдома, гойдав її на гойдалці, купалися разом у річці, їздили щоліта на озеро Світязь, як носив її на руках, коли малечі боліли ніжки. Дівчинці зараз дуже не вистачає батька, вона сумує за ним. А біля Олежиного портрета можна часто побачити солодощі – то донечка ділиться з татусем тим, що любить найбільше.

Дівчинка ходить до четвертого класу і зі шкільної програми їй до вподоби практично усі предмети, а особливо малювання, читання та математика, а також намагається робити акцент на англійську.

А ще дівчинка займається сучасними танцями із шестирічного віку. Свої здібності у цьому мистецтві вона залюбки демонструє перед публікою та бере участь у різних конкурсах. Одні із останніх – виступи на щорічному святі до Дня міста і на гастрономічному фестивалі «Смаковиця по-володимирськи».

Дівчинка полюбляє експериментувати над зачісками, візажем та манікюром. Вона із захватом спостерігає, як професійний мейкап може змінити зовнішність людини, підкреслити якісь особливості та приховати недоліки. Тож у майбутньому дівчинка мріє освоїти науку перукаря та візажиста.

Найбільше Софійці подобається проводити час у колі своєї сім`ї. Своїх дідусів та бабусь дівчинка любить однаково і завжди залюбки проводить у них дозвілля. У теплу пору вона разом з сім’єю йде гуляти в парк, ходить на дитячі спортивні майданчики, а вечорами грає в різноманітні ігри. Хотілось би й на велосипеді поганяти з подругами, та Софійка про нього лише мріє.

Мама Ольга намагається забезпечити дівчаток усім необхідним попри матеріальні труднощі. Адже після смерті чоловіка родина змушена була переїхати з найманої квартири до родичів. І завжди є потреба в одязі та взутті для дітей, також буде не зайвою і матеріальна підтримка.

Зробити сюрприз дівчинці може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164.

Фінансово підтримати родину: 4149-4991-2049-7787 Воробчук Ольга Миколаївна.

Інформація для благодійників: Воробчук Софія – невдовзі 10 років (27.05.2010). м. Володимир-Волинський.

Зріст: 150; Розмір одягу: М (42); Розмір взуття: 36-37.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині помер ветеран пожежної охорони
Сьогодні, 10:57
У Камінь-Каширському районі в жінки посмертно виявили коронавірус
Сьогодні, 10:46
Її тато повернувся з пекла війни, але трагічно загинув у аварії: просять підтримати доньку волинського атовця
Сьогодні, 10:32
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 25 травня
Сьогодні, 10:15
Волинянин ґвалтував 13-річного похресника і продавав відео в інтернеті
Сьогодні, 10:08
Схожі новини
Волонтери розповіли про дитину загиблого волинського атовця, якій охочі можуть допомогти Волонтери розповіли про дитину загиблого волинського атовця, якій охочі можуть допомогти
21 травень, 10:06
Тато бачив її лише один раз: просять зробити подарунок доньці загиблого волинського Героя Тато бачив її лише один раз: просять зробити подарунок доньці загиблого волинського Героя
19 травень, 09:40
Волонтери готують подарунки для сина загиблого Героя-танкіста з Волині Волонтери готують подарунки для сина загиблого Героя-танкіста з Волині
08 січень, 10:06
Волонтери закликають волинян привітати з днем народження дитину загиблого волинського Героя Волонтери закликають волинян привітати з днем народження дитину загиблого волинського Героя
02 січень, 09:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У МОЗ повідомили, коли дозволять проводити масштабні концерти
Сьогодні, 11:40
 0
Знайшли маму трьох дітей з Волині, що зникла два тижні тому
Сьогодні, 11:22
 0
П'яний 25-річний волинянин побив поліцейського
Сьогодні, 11:17
 0
Вишите оригінальне взуття майстрині з Волині носять багато видатних людей
Сьогодні, 11:13
 0
На Волині помер ветеран пожежної охорони
Сьогодні, 10:57
 0
Медіа
відео
1/8